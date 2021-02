Sunra investe in Italia: in arrivo 3 monopattini e 5 scooter elettrici

Il giovane mercato delle moto e degli scooter elettrici è quanto mai in fermento, con nuovi marchi e modelli che spuntano quasi come funghi. Ora è finalmente il momento di accogliere in Italia i prodotti Sunra.

Parliamo di un brand cinese specializzato in scooter elettrici che ha già mosso qualche passo nel nostro Paese ma non su tutto il territorio. Presto però le cose cambieranno: il brand asiatico ha annunciato l’arrivo di ben 8 nuovi modelli in Italia, 3 monopattini elettrici e 5 scooter elettrici. I primi prodotti ad approdare nella nostra penisola saranno il monopattino X7 e lo scooter elettrico Robo-S, prezzati rispettivamente 639 euro (ora scontato a 499 euro) e 3.999 euro.

I monopattini che andranno a completare il trio sono l’X8 e il Miku Mini, mentre fra gli scooter vedremo probabilmente due modelli simil 50cc e uno simil 125cc, più un veicolo specializzato nel delivery. Che Sunra abbia intenzioni serie per il nostro Paese lo si capisce dagli investimenti fatti: a Cosenza è già sorto uno stabilimento proprietario e a Bologna e Napoli troviamo invece due nuovi centri di distribuzione. Non vediamo l’ora di testare i prodotti con mano, in attesa di un EICMA 2021 che si prospetta scoppiettante per Sunra.