Per il Sun è la Porsche Taycan 4S la migliore auto elettrica al mondo

Il primo produttore di auto a rendere disponibili in quasi tutto il mondo le vetture elettriche è stato Tesla. Partendo dall'esempio dato dalla casa californiana quasi tutte le compagnie automobilistiche si sono date da fare in tal senso, ottenendo risultati in molti casi modesti, ma in altri assolutamente eccellenti.

Per il Sun, noto quotidiano del Regno Unito, quest'ultimo è il caso della Porsche Taycan 4S, la quale è stata insignita del premio di migliore auto elettrica al mondo. Sottolineata quindi la scelta di optare per la variante base della gamma invece che per la Turbo, la quale ha lo stesso aspetto della sorellina, si guida allo stesso modo, è solo leggermente più veloce e costa molto di più.

Anche la Taycan 4S è quindi apprezzata per la sua guidabilità, che la fa sembrare più piccola e leggera di quanto è in realtà. Questo è il punto chiave di tutte le Porsche più grosse, e quindi non fa eccezione la prima EV della casa tedesca.

Comunque, la scelta del recensore premiare la Porsche invece che una Tesla verte sul fatto che la macchina ha un'aria premium rispetto alle controparti californiane, grazie soprattutto alla "ingegneria tedesca." Di questi tempi quest'affermazione è facilmente scambiabile per un cliché, visti i livelli di globalizzazione raggiunti. Infatti qualsiasi azienda può assumere i migliori tecnici al mondo indipendentemente dalla regione nella quale è localizzata. Ad ogni moto il commento è del tutto condivisibile, vista la qualità dell'assemblaggio della berlina elettrica.

Di recente sono state testate a fondo le capacità di ricarica di Tesla Model S, Model 3 e della Porsche Taycan. I risultati sono piuttosto sorprendenti e vanno un po' a mettere in secondo piano i numeri forniti dai produttori. Infine a sfidare tutte queste vetture ci pensa BMW con la sua prossima i6, che promette ottime performance e un'estetica molto accattivante.