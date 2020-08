Summer Card Fiat: Panda, 500, Tipo, 500X e 500L si pagano a giugno 2021

Probabilmente le parole "Summer Card" vi riportano alla mente i bei tempi andati delle lunghe estati Omnitel piene di SMS, nel 2020 però la Summer Card è Fiat: la nuova promozione tutta italiana mette sul piatto incentivi fino a 6.500 euro sulle migliori vetture della gamma, dalla Fiat Panda alla 500L.

Al di là dell'incentivo messo in campo da Fiat, il brand torinese ha ben pensato di farvi pagare la prima rata a Giugno 2021 con Finanziamento FCA Bank e Zero Anticipo. Sembra dunque un'offerta parecchio allettante ma andiamo a fare qualche esempio pratico: con la Nuova Fiat Panda possiamo ottenere fino a 3.500 euro di incentivo con TAN 6,85% TAEG 9,50%, con la Fiat 500 i vantaggi possono arrivare a 4.500 euro con TAN 6,85% TAEG 8,78%. Su Fiat Tipo, della quale a breve si attende il modello 2021, possiamo avere fino a 5.550 euro di sconto, euro che salgono a 6.000 per 500X e 6.500 per 500L.

Queste sono le offerte riservate ai privati, Fiat però ha pensato anche alle Partite IVA: fino a 4.600 euro su Panda, 5.500 euro su 500, 7.600 euro su Tipo, 7.900 euro su 500X e 7.600 euro su 500L. Fino al 31 agosto potete "bloccare" la vostra Summer Card Fiat e acquistare una nuova vettura entro il 30 settembre compilando il form sul sito dedicato.