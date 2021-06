Summer Bonus Mazda dal 1 giugno: sconti sulle auto Euro 6 fuori dagli incentivi

Con l’arrivo di un nuovo mese partono sempre nuove promozioni auto, e in questo giugno 2021 Mazda sarà grande protagonista con i Summer Bonus, validi su tutta la gamma.

Con questa iniziativa, Mazda vuole garantire un sostegno all’acquisto anche per quei clienti che scelgono modelli per cui gli incentivi statali sono già esauriti. I vantaggi previsti dai Summer Bonus Mazda partono da 2.500 euro sulla piccola ammiraglia Mazda2 con rottamazione, fino a 5.000 euro per la CX-5, il SUV Mazda bestseller in Europa, con permuta/rottamazione, mentre su Mazda3 e CX-30 si può ottenere uno sconto fino a 3.000 euro.

Il crossover CX-3 è invece disponibile con un vantaggio di 4.500 euro, infine l’iconica Spider MX-5 si potrà ancora acquistare con la formula Get & Drive, pagando la metà del prezzo guidando poi per due anni senza rate e interessi. In questo modo Mazda supporta chi vuole ancora acquistare un’auto con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km, fascia per cui i fondi governativi risultano già terminati. L’Ecobonus 2021 è invece ancora possibile sul crossover elettrico di Mazda, la MX-30 che abbiamo testato a fondo per due settimane, che si può acquistare con un vantaggio complessivo di 10.466 euro in caso di rottamazione.