In Sud Africa c'è una BMW E30 da urlo: kit widebody e motore Toyota V8 turbo

Proprio ieri vi abbiamo parlato di quanto sia forte la passione per le Serie 3, e dopo avervi mostrato questa BMW M3 E46 con il motore V10 della M5, oggi vi proponiamo un’altra trasformazione tanto folle quanto curata in ogni minimo particolare. L’auto originale è una BMW Serie 3 E30 ma sotto alla carrozzeria nasconde tantissimi segreti.

Ne siamo venuti a conoscenza grazie ad un video pubblicato da Cars.co.za, un canale YouTube specializzato sul mondo dell’automotive e in particolare sulla scena del tuning in Sud Africa. Questa BMW ne è un chiaro esempio e tutto il progetto è partito da una normalissima Serie 3 E30 afflitta da numerosi problemi alla carrozzeria che hanno agevolato la creazione di ruggine in numerose aree della vettura.

Il proprietario ha quindi deciso di smontarla completamente per rimettere in sesto la carrozzeria e il telaio, per poi darle una riverniciata. Durante il processo, effettuato dallo specialista locale Ace Customs, si è scoperto che anche l’interno impianto elettrico non era in forma. Quel che non vi abbiamo detto, è che l’auto portata in officina montava un motore Toyota V8 turbo sotto al cofano.

I tecnici hanno dotato l’auto di un sistema di gestione Spitronics e hanno rimesso in sesto tutti i cablaggi in modo tale da far funzionare a dovere il propulsore, dopodiché sono passati al comportato estetico della vettura.

La carrozzeria è stata allargata utilizzando dei pezzi adattati dalla stessa Ace Customs, che hanno dato un look più muscoloso alla BMW grazie ai passaruota particolarmente bombati, ancor più di quelli originali della versione M3 di quel tempo. Inoltre è stato migliorato l’impianto frenante, accoppiato a quattro cerchi che ricordano gli iconici Turbofan, mentre l’abitacolo è stato spogliato di tutto il superfluo per installare un rollbar completo e un cruscotto totalmente inedito in alluminio con strumentazione da corsa.

Come ciliegina sulla torta è stato installato un kit NOS, qualora ci fosse bisogno di ulteriore potenza, ma niente è più esaustivo di un’immagine, quindi non vi rubiamo altro tempo e vi lasciamo al video così che vediate con i vostri occhi l’attenzione riposta in questa preparazione, e se dopo la visione aveste ancora voglia di scoprire qualche “vecchia” berlina modificata, date uno sguardo a questa Audi 90 da oltre 500 CV trasformata in un mostro da track day.