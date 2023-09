Il successo della Jeep Avenger: oltre 40.000 ordini in Europa, il 40% è elettrico

Che la Jeep Avenger sarebbe stata un successo lo si era capito subito, sin da quando all’inizio dell’anno è stata eletta Car of the Year 2023. Ora arrivano anche i primi dati di vendita: dal lancio ci sono stati oltre 40.000 ordini in tutta Europa.

La nuova compatta del marchio Stellantis ha fatto schizzare verso l’alto le vendite nel segmento B-SUV: Jeep ha infatti registrato un +33,5% rispetto allo scorso anno. Un risultato eccezionale, soprattutto se si pensa che l’intero segmento cresce “solo” del 12,8%. La “piccola” è stata in grado di ottenere 10 premi di settore, oltre ad Auto dell’Anno 2023 infatti ha guadagnato il premio Best Family SUV nell’ambito dello Women’s World Car of the Year 2023, oltre a essere stata eletta Electric Car of the Year ai Top Gear UK Awards.

La Avenger è infatti la prima 100% elettrica a marchio Jeep, un dettaglio che ha convinto buona parte dell’utenza europea: il 40% degli ordini confermati sono per il modello BEV, segno che l’interesse verso le auto a zero emissioni è sempre più alto (1.000 Jeep Avenger elettriche andranno ai Vigili del Fuoco). Nonostante il successo del nuovo modello, Jeep Renegade non ha risentito del lancio, anzi: siamo a oltre 32.000 unità vendute, siamo dunque sui livelli del 2022, quando le immatricolazioni erano state 31.705.

Renegade ha fatto registrare ottimi dati di vendita anche in Italia, dove domina il segmento B-SUV con una quota di mercato del 7,8% (in crescita rispetto al 7,4% del 2022). Con la Avenger si sale a una quota dell’11,4% totale, visto che il nuovo modello è al 3,6%.

Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe, ha dichiarato: “Jeep Avenger è stata progettata per soddisfare pienamente le esigenze dei clienti europei, come dimostrano gli straordinari risultati che la vettura sta registrando in tutto il continente. Al successo di Jeep Avenger si aggiungono anche gli ottimi risultati di vendita di Jeep Renegade, che registrano un incremento rispetto allo scorso anno, a dimostrazione che i due veicoli si integrano a vicenda offrendo due alternative ecologiche e convincenti completamente diverse nel competitivo mercato dei B-SUV”.