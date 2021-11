Il Subaru XV di prossima generazione è in fase di test

L'attuale generazione di Subaru XV è in circolazione dal 2017. Quattro anni o poco più non sono tantissimi, ma la casa automobilistica giapponese ci ha abituati a modifiche quinquennali per tenerlo al passo coi tempi.

In alcuni mercati il SUV restituisce vendite eccezionali, per cui l'intenzione della compagnia è quella di cavalcare l'onda dei recenti e repentini avanzamenti tecnologici per proporne una nuova generazione. Il video alto infatti immortala un prototipo di XV mentre si aggira sul suolo statunitense in fase di test. Il team ha deciso di camuffarlo in modo estensivo e di applicarvi pannelli fasulli, ma qualche dettaglio salta comunque all'occhio.

Le forme generali non si distanziano particolarmente dal precedente modello, sia per lo stile del paraurti posteriore che per l'inclinazione del parabrezza e del tettuccio. Dietro però notiamo un lunotto che ritorna allo stile della prima generazione di XV. Non potevano mancare poi le luci posteriori a forma di C, che ultimamente contraddistinguono tutti i veicoli del brand.



Passando all'avantreno forse i diversivi si fanno più leggeri. I fari a LED infatti sono chiaramente visibili nei loro contorni, e vanno ad unirsi alla griglia centrale tramite una sottile striscia. La griglia poi è quasi immutata, così come la leggera escursione dei passaruota rispetto alla carrozzeria.



Riguardo le motorizzazioni purtroppo possiamo azzardare poco o nulla. E' molto probabile che ritroveremo buona parte dei motori a benzina e mild hybrid impiegati finora, e chissà che il team di sviluppo non decida di proporre anche una variante plug-in hybrid.



Ora come ora non conosciamo i piani di Subaru. La casa nipponica potrebbe presentare il nuovo XV entro un paio di mesi o magari alla fine del 2022, ma non mancheremo di aggiornarvi in caso di novità interessanti.



Nel frattempo vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi alla prima auto completamente elettrica della compagnia: ecco a voi il futuristico SUV Subaru Solterra.