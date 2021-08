La Subaru WRX è sempre più vicina, e la casa delle Pleiadi mostra un teaser nel deserto

La nuova Subaru WRX del 2022 doveva essere presentata tra pochi giorni, in occasione del New York Auto Show, ma la pandemia da Coronavirus ha rovinato nuovamente i piani di molte case costruttrici, compresa quella delle Pleiadi. Salone cancellato, ma la vettura è sempre più vicina, e possiamo vederla all’opera nell’ultimo teaser.

Possiamo ammirarla, è vero, ma da lontano, così da far aumentare il desiderio di scoprirla sapendo che dovremo ancora aspettarla. La location desertica è in pendant con la tinta arancione della carrozzeria (le Subaru Impreza non erano blu?) e tra gli sbuffi di sabbia e il sole accecante della golden hour possiamo scorgere delle forme e delle proporzioni del corpo vettura fedeli alla tradizione.

Nell’alternarsi veloce di immagini aeree e dinamiche, ci viene dato un assaggio degli interni, e in particolare viene messa in evidenzia la leva del cambio manuale, con la telecamera che si concentra poi sul contagiri con zona rossa posta a 6000 giri al minuto. Si intravede anche leva per i traversi, ehm, del freno a mano, e cuciture in tinta rossa con dettagli in alluminio.

Finora sono pochi i dettagli tecnici relativi al propulsore, ma dovrebbe montare il boxer 2.4 litri turbo a 4 cilindri con una potenza che dovrebbe aggirarsi intorno ai 260 CV, o addirittura 300 CV. Alcuni rumors dicono che potrebbe arrivare anche la versione più pepata, la STI, che in questa configurazione dovrebbe raggiungere i 400 CV, ma che in ogni caso arriverà successivamente al lancio della versione standard.

Il video termina con un semplice “coming soon”, quindi mettiamoci comodi e aspettiamo, ma per rimanere in tema Subaru e per ingannare l'attesa, gustatevi l'onboard di Travis Pastrana mentre conquista il record della salita sul Mount Washington.