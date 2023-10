Subaru WRX TR ufficialmente svelata: freni Brembo e sedili Recaro, ma niente l'alettone

Dopo avervi descritto il teaser della nuova Subaru WRX TR, possiamo finalmente raccontarvi con maggiore dettagli le caratteristiche principali di questo veicolo. La versione TR è una variante ad alte prestazioni della WRX, con numerosi aggiornamenti meccanici per migliorare le sue capacità dinamiche.

Rispetto alla WRX standard, la nuova Subaru WRX TR delle molle più rigide e tassi di smorzamento rivisti per una maggiore stabilità e controllo durante la guida sportiva. La risposta dello sterzo sarà più nitida e pulita. Verranno implementati dei set di ruote con pneumatici Bridgestone Potenza S007 che garantiranno una maggiore aderenza sia su strada sia bagnata che asciutta, migliorando la trazione e la tenuta di strada.

La WRX TR presenta anche alcune modifiche estetiche per conferirle un aspetto più sportivo e distintivo. Queste modifiche rendono la Subaru WRX TR un'opzione più interessante interessante per gli appassionati di guida sportiva che cercano un'esperienza di guida più coinvolgente e prestazioni migliorate rispetto alla WRX standard.

Vi è anche una completa rivisitazione dell'impianto frenante, con pinze Brembo anteriori a sei pistoncini, pinze posteriori a due pistoncini, pastiglie, rotori, pompa freno e dischi più grandi. Chiude il cerchio il potente motore boxer turbo da 2,4 litri con sistema di trazione integrale.

Infine la WRX TR includerò sedili Recaro standard per il conducente e il passeggero anteriore, che offrono un migliore supporto laterale per le curve veloci e uno spoiler integrato che differenza della versione australiana, che presenta una grande ala fissa, questa versione (al momento destinata solo al mercato americano, ma che potrebbe arrivare presto anche in Europa) disporrà di uno spoiler più piccolo integrato in tinta con la carrozzeria.

Di Recente Subaru ha presentato anche la nuova Impreza Hatchback che uscirà nel 2024. Questa versione, giunta alla sua sesta iterazione, promette aggiornamenti tecnologici sostanziosi.