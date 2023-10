La nuova Subaru WRX 2024 in anteprima: si torna ai fasti di un tempo?

Queste sono le immagini definitive della nuova Subaru WRX TR 2024 del quale vi avevamo già parlato in occasione del teaser ufficiale rilasciato. Sarà la versione più estrema acquistabile e il suo richiamo è chiaramente ispirato alle glorie passate.

Seppur ancora non abbiamo informazioni dettagliate su questo veicolo, la pagina Instagram @cochespiars1 ha diffuso la livrea definitiva della Subaru WRX TR che uscirà nel corso del 2024. La sigla storica "TR" sembra che subirà un rebranding in quanto farà parte dell'allestimento più sportivo e non della versione sportiva/economica della WRX.

Ancora non sappiamo molto riguardo alle motorizzazioni, possiamo solo tracciare un quadro ipotetico riguardo alcune caratteristiche. Tra queste si ipotizza l'adozione di un differenziale a slittamento limitato anche se non è confermato.

Seppur non ci aspettiamo che questo modello adotti una propulsione elettrica (anche parziale) la nuova strategia di Subaru per il futuro sarà fortemente orientata verso le nuove tecnologie per restare al passo con i marchi concorrenti soprattutto in Giappone.

Il cambio di rotta ce lo conferma il recente cambio del board manageriale dove Tomomi Takamura ha lasciato il posto a Atsushi Osaki nel ruolo di CEO del marchio. Per quanto attiene alla nuova Subaru WRX TR, sarà presentata il 7 ottobre, e, in occasione del Japan Mobility Show (forse), potremo dare uno sguardo più da vicino al veicolo.