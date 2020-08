Una Subaru è stata travolta da un albero, ma adesso è un'opera d'arte

Un fatto assolutamente particolare è accaduto alcune ore fa nei pressi di Chicago: un albero ha colpito in pieno una Subaru Forester parcheggiata in una posizione non propriamente fortunata, ma il proprietario della vettura ha reagito come meglio non si poteva in quella situazione.

La storia che stiamo per raccontarvi ha come protagonisti Joe Mazrimas e Diana Levitt, due abitanti di Chicago. La Subaru Forester della coppia è stata distrutta dalla caduta di un acero non molti giorni fa, ed era praticamente impossibile ripararla. I due però, invece di chiamare uno sfasciacarrozze, hanno deciso di tenerla e di trasformarla in un'opera d'arte stradale.

Come riporta BlockClubChicago, Joe e Diana hanno conficcato un cartello nell'erba vicino all'auto distrutta, il quale adesso recita il bizzarro nome che hanno dato all'opera d'arte, e cioè "Smoosh." Come se non bastasse, sul cartello è stato stampato un codice QR il quale, se inquadrato con uno smartphone, riporta al video che potete vedere in alto, con tutta l'operazione di rimozione dell'enorme tronco in timelapse, grazie alla quale si intuisce anche la dinamica dello schianto.

A quanto pare gli astanti hanno reagito alla grande circa l'iniziativa, sia nel vicinato residenziale di Joe e Diana sia su Reddit, dove molti utenti discutono ininterrottamente della cosa con grande curiosità. Intanto Joe Mazrimas ha commentato in questo modo tutta la situazione:"Abbiamo sentito lo scoppio del tuono durante la tempesta, ma non pensavamo che l'albero sarebbe crollato. Però, una volta che la tempesta ha rallentato abbiamo guardato fuori dalla finestra e siamo rimasti sconvolti. Quell'enorme albero aveva centrato in pieno la nostra macchina."

Inizialmente Mazrimas voleva semplicemente aspettare che l'assicurazione venisse a prendersi l'auto, ma col passare del tempo non se l'è sentita di farla portare via e, quasi con un moto di pietà, ha preferito tenersela di fronte alla casa. Poi ovviamente è balenata nella sua testa una particolare idea, e il resto lo conoscete già.



