La Subaru di Travis Pastrana sarà la protagonista dell'Airslayer Global Takeover 2021

L’Airslayer Global Takeover è una serie annunciata da Subaru, che per il 2021 si compone di diversi eventi motoristici: gare in salita, auto shows e festival dedicati agli appassionati. Verrà documentata in alcuni video, al cui interno troveremo Travis Pastrana e la sua mostruosa Impreza WRX STI da quasi 900 cv, usata anche nel Gymkhana 2020.

L’auto infatti ha solo le sembianze dell’auto originale da cui deriva, e sotto la carrozzeria completamente in fibra di carbonio, è alloggiato un motore 4 cilindri Boxer turbo da 2.3 litri, capace di erogare l’incredibile potenza di 874 cv e 900 Nm di coppia. La serie di eventi dell’Airslayer Global Takeover inizierà dal prossimo 15 giugno, giorno in cui verrà pubblicato un extended cut del video Gymkhana 2020, con alcune scene inedite e riprese dietro alle quinte.

Successivamente l’auto farà il suo debutto nelle competizioni, provando l’attacco al tempo sulla pista di 1,6 km del Festival Of Speed di Goodwood, che si terrà a luglio. Il mese dopo invece Pastrana e la sua auto saranno impegnati nella Subaru Mt. Washington Hillclimb, dove il pilota cercherà di ritoccare il record della salita, che aveva registrato lui stesso nel 2017.

Pastrana è carico come una molla, e conosce le potenzialità del mezzo, che offre tantissima potenza e soprattutto deportanza, che sarà un’ottima alleata sulle salite, così da mettere a terra tutta la cavalleria a disposizione. Inoltre è felice di poter mostrare finalmente la sua vettura al pubblico, grazie alla riapertura al pubblico degli eventi motoristici.

Non resta che aspettare il 15 giugno per dare il via alle danze, e nel frattempo guardate anche la nuova Subaru Impreza 2021 di Ken Block, che ha fatto il suo ritorno nella casa delle pleiadi.