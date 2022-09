Subaru svelerà nuovo crossover il 15 settembre: sarà il nuovo Crosstrek?

Il segmento crossover sta riscuotendo un successo incredibile nel 2022, ma già nel 2021 la classifica dei 10 SUV crossover più venduti al mondo era sorprendente. Seguendo questo trend, Subaru anticipa il lancio di un crossover inedito in data 15 settembre con un breve teaser che indirizza alla World Premiere.

Il video pubblicato sul canale YouTube giapponese parla chiaro, sebbene la risoluzione massima sia 480p. Nella confusione della bassa qualità possiamo vedere la silhouette del SUV da vari angoli, con focus specialmente sui prominenti fari LED anteriori e posteriori a forma di C. Purtroppo Subaru non si lascia sfuggire altri dettagli e si limita a parlare di un “Nuovo SUV”, ma c’è già chi pensa al nuovo Crosstrek ridisegnato alla luce delle proporzioni e del rivestimento del veicolo mostrato nel filmato.

A oggi si conoscono pochi dettagli in merito a questo modello; quindi, possiamo solo prendere come riferimento la generazione attuale. Il Crosstrek oggi disponibile ha un motore a quattro cilindri da 2,0 litri che sviluppa 152 CV e 196 Nm di coppia, ma è possibile scegliere anche un quattro cilindri da 2,5 litri da 182 CV e 238 Nm. Chi predilige l’elettrico, dunque, può optare per la variante con V4 da 2,0 litri accompagnato da due motori elettrici e un pacco batteria da 8,8 kWh, per una potenza combinata di 148 CV e autonomia solo elettrica di 27 km.

Considerate le vendite del Crosstrek nel corso del 2021 in seguito al restyling ci possiamo aspettare un successo importante per questo esemplare, ma si tratterà davvero del Crosstrek? Lo scopriremo solamente tra due settimane circa.

Nel mentre, vi rimandiamo al reveal del crossover MINI Aceman, uno degli ultimi presentati sul mercato.