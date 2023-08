Subaru, svelata ufficialmente la nuova WRX Rally Car per l'AMA 2024

Dopo i video teaser degli scorsi giorni è arrivata l'ufficialità in merito alla nuova Subaru WRX 2024, l'auto che correrà il campionato rally AMA stagione ventura. La vettura giapponese mantiene la sua iconica livrea blue e oro, e punta a dominare per l'ennesima volta il torneo.

Sotto il cofano troviamo un motore boxer-quattro da 2.0 litri con una potenza massima di 320 cavalli e una coppia di 380 Nm su 22 psi. Si tratta di una vettura ovviamente a trazione integrale, e la potenza è spinta su tutte e quattro le ruote per merito di un sequenziale Sadev a sei velocità.

Gli ammortizzatori e le molle sono di R53, mentre la restante parte delle sospensioni è stata realizzata ad hoc da Vermont SporsCar Subaru, l'azienda che ha dato vita alla nuova auto da rally WRX che correrà nel campionato americano che verrà.

Nell'abitacolo troviamo come da specifiche della Federazione Internazionale Auto, un roll-bar in acciaio saldato alla carrozzeria, una cella in kevlar da 82 litri e sedili Sparco ADV Prime con un rivestimento in tessuto autoestinguente.

Ma quando debutterà la nuova Rally WRX, che non ha niente a che vedere con la Subaru con motore Ferrari, progetto di un folle appassionato? Bisognerà attendere solo poche settimane, visto che il suo esordio avverrà in occasione dell'Ojibwe Forests Rally dell'American Rally Association, in programma i prossimi 24 e 25 agosto.

I piloti ufficiali saranno Brandon Semenuk (campione in carica) e Keaton Williams, mentre più avanti si unirà al team anche Travis Pastrana, protagonista con la sua Subaru GL al Goodwood Festival.

Proprio Pastrana, in vista del campionato AMA 2024 ha dichiarato: “La nuova piattaforma Subaru è incredibile e la possibilità di combattere di nuovo con il due volte campione in carica Brandon Semenuk sarà molto divertente. Quando Brandon si è unito al team - ha aggiunto - io ero il veterano. Ma la situazione è cambiata e non vedo l'ora di imparare molto e, si spera, di tornare in cima. Sono stato lontano dallo sport solo per un anno, ma molto è cambiato e sono pronto per la nuova sfida”. Subaru ha vinto il campionato AMA per 5 volte negli ultimi sei anni.