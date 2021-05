Il Subaru Solterra sarà il primo veicolo elettrico del brand: ecco le prime informazioni

Ora come ora quasi ogni casa automobilistica attiva sul mercato si è lanciata in modo parziale o integrale sullo sviluppo di modelli completamente elettrici, e ovviamente Subaru da questo punto di vista non poteva rappresentare un'eccezione.

Dopo una serie di informazioni sibilline e voci di corridoio è infatti stato rivelato il primo modello a zero emissioni del brand di Ōta: sarà un SUV di medie dimensioni che andrà a basarsi sulla stessa piattaforma del Toyota bZ4X concept, sulle cui fondamenta i due produttori hanno collaborato attivamente per un lungo periodo di tempo.

Per ora l'imminente Subaru Solterra si lascia osservare da due sole angolazioni. Quella frontale è stata pesantemente oscurata per evitare l'emergere di dettagli che la compagnia non è ancora pronta a condividere, mentre lo scatto posteriore è così vicino al retrotreno da fare intravedere esclusivamente i caratteri applicati al portellone del bagagliaio.

A quanto pare siamo però molto vicini alla produzione ad ampi volumi, anche se Subaru non ha voluto sbottonarsi sulle specifiche tecniche. Gli unici dettagli conosciuti concernono la presenza di sistema di trazione integrale, garantito dall'installazione di un motore elettrico per ogni asse.

Circa le dimensioni generali neanche possiamo esprimerci, ma in linea di massima i futuri acquirenti si porteranno a casa un crossover del segmento C, che non si allontanerà quindi dalle misure del già noto Subaru Forester. La curiosità del pubblico è pertanto piuttosto elevata, ma siamo certi che ulteriori informazioni arriveranno in pochissimi mesi, in quanto Subaru punta a commercializzare il suo Solterra entro la prima metà del 2022 in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone e Cina.



A proposito di modelli sviluppati attraverso una sinergia fra Toyota e Subaru, vogliamo avviarci a chiudere proponendovi un confronto tra la Toyota GR 86 e la Subaru BRZ: ecco le differenze che separano le due interessanti sportive.