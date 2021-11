Ecco la nuova Subaru Solterra elettrica: foto e scheda tecnica

Dopo mesi di test, Subaru ha finalmente svelato la sua nuova Solterra elettrica, di cui l'1 settembre scorso avevamo avuto una succosa anteprima (ecco la prima auto elettrica di Subaru). Andiamo ora a scoprire le caratteristiche principali dell'auto e a vedere i primi scatti ufficiali.

Parliamo di un SUV a zero emissioni lungo 4.690 mm e largo 1.860 mm, per un'altezza di 1.650 mm. Il passo è di 2.850 mm, mentre le trazioni a listino saranno due, FWD e AWD. La prima pesa a vuoto 2.205 kg, la seconda invece sale a 2.295 kg. La FWD si presenta con un singolo motore montato all'anteriore da 150 kW di potenza, la AWD invece ha il doppio motore con ogni singola unità che eroga 80 kW - per un totale di 160 kW.

Una scelta curiosa, questa di Subaru, che dunque ha preferito non spingere sulla forza bruta neppure con la sua versione AWD, mantenendo le due versioni molto vicine in termini di potenza. In AC la Solterra sarà in grado di ricaricarsi a 6,6 kW, mentre in DC possiamo arrivare a 150 kW, cifre alquanto bilanciate se pensiamo che la batteria su entrambe le versioni è da 71,4 kWh a 355 V - che dovrebbe essere sufficiente a percorrere 400 km con una carica.

Di serie la Solterra offrirà poi cerchi da 18", mentre sulla AWD si potranno montare anche i 20". Le prime consegne sono previste per metà 2022 in Europa, Giappone, Stati Uniti, Canada e Cina, non ci resta che aspettare i prezzi per l'Italia. Per saperne di più, esiste un sito ufficiale dedicato alla Subaru Solterra.