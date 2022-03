Subaru saluta per sempre la WRX STI a combustione: si punta all'elettrico

Sempre più automobili iconiche si preparano ad abbandonare il mercato con il passaggio all’elettrico: dopo l’ufficializzazione della fine dell’era a combustione per Lamborghini, Subaru ha confermato a sorpresa l’addio del modello WRX STI a combustione di nuova generazione.

Il comunicato stampa rilasciato da Subaru pochi giorni fa chiarisce sin da subito le intenzioni della casa giapponese: la nuova Subaru WRX STI non arriverà con la classica, tanto amata soluzione a combustione, bensì sarà “aperta a nuove opportunità, tra cui l’elettrificazione”.

Questo cambiamento per lo “zenit delle alte performance a marchio Subaru” costituisce un vero e proprio dietrofront rispetto alle decisioni iniziali di rilasciare una STI di ultima generazione sul mercato internazionale entro il 2022-2023. Il nuovo percorso è stato scelto alla luce del cambio di rotta generale per il settore automotive, sempre più puntato verso l’elettrificazione e la necessità di adeguarsi alle nuove leggi internazionali, verso l’obiettivo finale delle zero emissioni.

La WRX STI verrà quindi riproposta come variante elettrica in un pacchetto di prossima generazione? Subaru lascia la porta aperta su quel fronte, ma la conferma ufficiale non è ancora giunta – sebbene il comunicato stampa lasci proprio pensare a tale soluzione per soddisfare i suoi fan e il mercato in toto.

Nel mentre, ricordiamo che a gennaio Subaru ha svelato la STI E-RA Concept elettrica al Salone di Tokyo.