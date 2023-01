Subaru presenta la nuova Impreza STI, ma siamo lontani dalla magia di un tempo

In occasione del Salone di Tokyo 2023 in corso di svolgimento, Subaru ha presentato la sua nuova Impreza in versione STI. Il modello più performante della storica hatchback giapponese è stato mostrato in un colore arancione davvero interessante, ma siamo lontani dalla magia di un tempo.

Chi infatti si aspettava di vedere una Subaru Impreza STI “muscolosa”, come quella che fino a pochi anni fa dominava i rally, si è infatti dovuto ricredere, ma probabilmente si sarà perso un pezzo recente della storia. Subaru ha infatti detto addio (o speriamo solo arrivederci) al motorsport, e con l'uscita di scena dai rally e dai campionati turismo, l'azienda ha deciso di puntare su auto più per tutti i giorni, e non sulle grandi sportive di un tempo. E così che la nuova Subaru Impreza STI non sembra graffiare come faceva un tempo la sua antenata, nonostante la presenza dell'acronimo di Subaru Tecnica International sul retro.

Dopo questa doverosa premessa andiamo a scoprire più nel dettaglio la nuova berlina sportiva nipponica, il cui motore è un 4 cilindri a benzina 2.0 litri da 145 cavalli, con la presenza anche di un motore elettrico che permette di aggiungere altri 13 cavalli di potenza. La trazione è integrale con il cambio Lineatronic CVT, ed è nascosta da una carrozzeria che prevede un nuovo colore “Sunbrace Pearl”, con dei cerchi in lega neri e vari inserti neri lucidi per un risultato estetico davvero riuscito.

Per quanto riguarda gli “orpelli” STI troviamo uno splitter anteriore che appare più pronunciato rispetto a quello di serie, un paraurti posteriore più vistoso con il finto diffusore, un alettoncino sul tetto, due tubi di scarico centrali, e le classiche minigonne laterali. Non è presente invece alcun assetto ad hoc, di conseguenza l'auto risulta nel complesso un po' “altina” per gli amanti delle sportive.

La Subaru Impreza 2024 era stata ufficialmente svelata a novembre, ed ora è quindi giunta la storica versione STI, che per il momento non è comunque prevista per il mercato italiano. Del resto, come detto sopra, siamo lontani dagli anni d'oro del marchio, anche se il fascino dello stesso è rimasto indelebile. Lo si capisce chiaramente dalla Subaru Impreza 22b Sti recentemente all'asta per 120mila euro.