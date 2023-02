Questa Subaru Impreza WRX STI da rally monta un motore V8 Ferrari: un progetto clamoroso

Immaginate di avere una “vecchia” Subaru Impreza WRX STI del 2004 ferma in garage da tempo dopo anni di divertimento nelle gare rallystiche americane: potreste venderla, oppure potreste restaurarla alla perfezione e portarla soltanto a qualche evento dedicato. Invece c’è chi ha deciso di sostituire il boxer Subaru originale con un Ferrari V8.

Il progetto è nato dall’idea fuori di testa di Sam Albert, pilota di rally nonché istruttore di guida su sterrato di Dirtfish, che dopo circa dieci anni passati lontani dalle corse ha deciso di rientrare nel giro partecipando nella categoria Open degli eventi ARA (American Rally Association). Per l’occasione ha quindi rispolverato la sua Subaru WRX STI del 2004, e invece di perdere tempo e denaro a lavorare attorno al delicato motore originale, ha deciso di cercare qualcosa di più esotico e che rispettasse il regolamento Open, che prevede una cilindrata massima di 4.5 litri per le auto a trazione integrale con motore aspirato.

Dopo un po’ di ricerche ecco l’illuminazione: il motore V8 della Ferrari 458 (il motore della Ferrari 458 è stato l’ispirazione per il V8 delle nuove Corvette). I prezzi erano piuttosto alti, quindi Sam ha optato per lo stesso motore, ma montato su altri modelli Maserati e Ferrari, per poi sciogliere il V8 da 4.3 litri della Ferrari California, capace di 483 CV e 504 Nm di coppia: "Alla fine penso che sarà più divertente guidare, se ho fatto bene i conti avrà un leggero miglioramento delle prestazioni e suonerà alla grande nella foresta”, ha aggiunto scherzosamente Albert.

Il cambio di motore - e tutto ciò che ne consegue - è stato curato ed eseguito dallo stesso Sam, e con questo nuovo cuore l’auto è risultata anche più equilibrata nella ripartizione dei pesi. Adesso non resta che portarla in gara: il pilota-istruttore parteciperà al Washington’s Olympus Rally che si terrà il prossimo aprile, e a prescindere del risultato, indubbiamente sarà una gioia per le orecchie degli spettatori.

