Subaru Impreza da 19k vs Lamborghini Murcielago da 190k: drag race dal finale a sorpresa

Chi vincerebbe in una sfida di accelerazione fra una Subaru Impreza del valore di circa 19.000 euro e una Lamborghini Murcielago da 190.000 euro? È la domanda che si sono fatti i ragazzi di Driven Media e il risultato è alquanto sorprendente.

Ovviamente stiamo parlando di una Subaru Impreza tutt'altro che standard. Il mezzo in questione, innanzitutto, parte da una base WRX, quindi già la versione più performante della nota berlina giapponese che ha fatto la storia dei rally negli anni '90. Secondariamente, il team che ha deciso di assicurarsi l'Impreza, il cui modello 2023 è stato di recente svelato, ha deciso di mettere mano al motore e nel contempo al portafogli, per aumentare le sue prestazioni in maniera esorbitante.

Va detto che siamo di fronte a una versione station wagon della Subaru, di conseguenza lo scontro con la supercar di Sant'Agata Bolognese sorprende ancora di più. Ebbene, dopo una serie infinita di lavori, alla fine l'Impreza, rigorosamente di colore giallo, è scesa in pista affiancata da una Lambo a tinte grigie. Le due auto sportive si sono sfidate in una classica gara americana, una drag race, una corsa di accelerazione, e l'obiettivo della giapponese era appunto quello di battere la rivale italiana.

Per cercare di raggiungere questo incredibile traguardo il team di Driven Media ha avuto a disposizione un budget da 20.000 dollari, una cifra senza dubbio non indifferente ma che comunque potrebbe apparire irrisoria tenendo conto che la Murcielago ha una potenza da 661 CV grazie e un mostruoso motore V12 da 6.5 litri. Le modifiche all'Impreza hanno riguardato prima di tutto gli pneumatici, poi si è deciso di modificarne le sospensioni, in seguito si è cercato di eliminare qualsiasi parte ritenuta non essenziale per ridurre il peso.

Il motore è stato infine potenziato ulteriormente per raggiungere i 304 CV. Volete sapere come è andata? Alla fine la Subaru Impreza ha letteralmente stracciato la Lamborghini, visto che ha fermato il cronometro con un tempo di 2,7 secondi inferiore rispetto alla rivale italiane. E a proposito di drag race spettacolari, recentemente una Lucid Air ha battuto una Bugatti Chiron.