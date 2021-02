Subaru Impreza RB5 WR Sport: 77.500 euro per l'edizione limitata dimenticata

Gli anni 90 nei rally si possono riassumere brevemente così: dominio Lancia, successiva supremazia delle giapponesi, tante edizioni speciali stradali derivate. Tra queste ultime c'è un gioiello che spesso viene trascurato: la Subaru Impreza RB5 WR Sport del 1999.

È già difficile trovare una Impreza GC in buone condizioni, l'impresa è ancor più ardua se parliamo di RB5: ne sono state prodotte soltanto 444. Di queste solo 170 hanno beneficiato dell'aggiornamento WR Sport. Non è quindi strano che un concessionario di Hong Kong chieda all'incirca 77.500 euro per un esemplare con 6.550 chilometri sul tachimetro. Il concetto dietro alla RB5 è identico a quello della più nota Mitsubishi Lancer Evolution VI Tommi Mäkinen Edition: si prende la propria berlina sportiva, la si rende ancora più cattiva e alla fine si confeziona il tutto applicando il nome di una stella del WRC. RB in questo caso sta per "Richard Burns", la RB5 vuole omaggiare l'arrivo, a tempo pieno, del pilota britannico nel Subaru World Rally Team. Una fiducia ripagata due anni più tardi, nel 2001, quando Burns conquistò il titolo di campione del mondo WRC.

La RB5 è stata offerta soltanto nel Regno Unito, presentava cerchioni Speedline da 17 pollici, fari anteriori aggiuntivi PIAA, un cambio più rapido progettato da Prodrive, aria condizionata e interni unici con sedili blu in Alcantara. Esclusivo anche il colore, tutti gli esemplari sono rifiniti in Blue Steel Metallic. L'aggiornamento WR Sport aggiunge molte chicche, tra cui un alettone posteriore alto e una serie di miglioramenti tecnici, come l'ECU e l'intercooler elaborati da Prodrive. Con questi accorgimenti la RB5 WR Sport è capace di erogare 240 CV di potenza massima e 258 Nm di coppia.

Forse la RB5 avrebbe goduto di maggiore popolarità se Burns avesse vinto il mondiale nel 1999 o forse è colpa della Impreza 22B STi, che polarizza l'amore dai fan. Resta il fatto che questa splendida edizione limitata è ora in vendita, prendere o lasciare. I gloriosi rally degli anni '90 restano nei pensieri delle case costruttrici, Toyota e Subaru sembra che stiano collaborando per sviluppare una vettura sportiva ispirata ad essi. (immagini Contempo Concept HK)