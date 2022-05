Subaru Impreza P1 e Mitsubishi Lancer Evo TM: sfida finale tra due glorie dei rally

Poche auto hanno lasciato il segno nel cuore e nelle menti degli appassionati come hanno saputo fare Subaru e Mitsubishi, rispettivamente con i modelli Impreza e Lancer. Due modelli gloriosi diventati iconici grazie ai piloti che le portavano al limite nei rally, ossia Colin McRae e Tommi Makinen.

Però attenzione: i due modelli schierati dal team di carwow non sono le vetture da competizione, ma anzi dei modelli speciali costruiti nel 2000 per omaggiare le gesta dei piloti protagonisti del campionato WRC.

La Mitsubishi Lancer Evo 6 Tommi Makinen Edition (soltanto 250 esemplari della Lancer Evo 6 Tommi Makinen Edition hanno raggiunto il Regno Unito) si differenziava dalla Evo 6 standard per il paraurti anteriore differente e per i rivestimenti degli interni in tinta nera e rossa e dettagli in alluminio, mentre in termini meccanici presentava un turbo specifico. Sotto al cofano c’era un 4 cilindri da 2.0 litri turbo in grado di erogare 280 CV e 373 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote motrici tramite un cambio manuale a 5 rapporti. Il suo peso fermava l’ago della bilancia a 1360 kg.

La Subaru Impreza P1 invece era un esemplare nato dalla collaborazione tra STI e Prodrive (il preparatore inglese che schierava le vetture del campionato WRC), e infatti P1 si legge Prodrive One. Si trattava di un’edizione limitata in soli 1000 esemplari destinati soltanto al mercato inglese, che all’interno sfoggiava sedili Recaro, sospensioni tarate appositamente per le strade britanniche, e pneumatici Pirelli PZero su cerchi OZ Racing da 17 pollici. Anche in questo caso, sotto al cofano batteva un motore 4 cilindri boxer turbo da 2.0 litri capace di 280 CV e 353 Nm di coppia, scaricati sulle quattro ruote motrici tramite un cambio manuale a 5 marce. Rispetto alla rivale è però più leggera, con un peso di soli 1283 kg.

Come si consueto non vogliamo fare spoiler e lasciamo a voi il piacere di scoprire qual’è la vincitrice della prova, dunque basta chiacchiere, e godetevi questo tuffo nel passato. E a proposito di Subaru e Mitsubishi, sapevate che qualcuno ha unito una Lancer e una Impreza e ha dato vita alla “Subevo”.