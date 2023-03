La Subaru Impreza con motore Ferrari per la prima volta in pista: il suono è pazzesco

La Subaru Impreza con motore Ferrari si mostra per la prima volta in azione e il risultato è a dir poco incredibile. Il suono emesso dalla sportiva giapponese è semplicemente pazzesco, per un connubio davvero unico quanto raro.

Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di questa curiosa Subaru Impreza con tanto di motore Ferrari V8, e proprio in queste ore la belva da rally ha deciso di effettuare il primo test su sterrato, dimostrando la sua incredibile potenza oltre ad un ruggito davvero spaziale.

A dare vita a questa straordinaria creatura con quattro ruote è stato il geniale Sam Albert, che ha deciso appunto di montare un motore F136 IB V8 aspirato naturalmente a marchio Ferrari, su una mitica Impreza, qualcosa di mai visto prima.

Albert ha voluto filmare e documentare tutto il suo lavoro, sottolineando come la messa a punto dell'auto non sia stata affatto avulsa da problemi, del resto, nel corso del montaggio, si è verificata la rottura dell'albero di trasmissione, e ci sono state anche delle problematiche nella rimozione delle testate, ma il video che trovate qui sopra dimostra come il lieto fine si sia comunque verificato, come la migliore delle favole.

Per provare la propria belva Albert si è recato presso la scuola di rally DirtFish, registrando delle clip davvero spettacolari. Sam Albert non ha comunque ancora esaurito il suo lavoro, ed intende perfezionare ulteriormente la sua Subaru a cominciare dal launch control, passando dalla messa a punto del cambio, per poi scendere in pista ad un evento ufficiale, leggasi l'Olympus Rally di Shelton, Washington, che si terrà il mese prossimo, precisamente il 22 di aprile.

Sarebbe fantastico che Subaru e Ferrari proseguissero i loro enormi successi nel mondo del motorsport, e questa volta insieme. Se la Rossa di Maranello ha saputo mantenere nel tempo la sua anima super sportiva, diverso quanto accaduto in casa nipponica, che invece ha deciso di abbandonare ufficialmente il mondo delle corse.

Di recente è stata presentata la nuova Subaru Impreza Sti, ma siamo lontani dalla magia di pochi anni fa.