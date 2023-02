La Subaru Impreza di Colin McRae all'asta: è la versione Monte Carlo del '97

C'è un'auto da rally leggendaria in vendita ed è la Subaru Impreza guidata da Colin McRae. Presso Silverston Auctions potrete acquistare il modello S5 WRC "P2 WRC" che ha gareggiato nel mondiale 1997 aprendo le danze al Monte Carlo dello stesso anno.

L'auto a trazione integrale giapponese è stata guidata da Colin McRae, compianto pilota scozzese morto in un incidente d'elicottero nel 2007, e dal suo storico copilota Nicky Grist. Il “Monte” per il pilota britannico non andò però come previsto visto che la Subaru Impreza blu ebbe un incidente con conseguente ritiro dalla competizione.

Dopo essere stata accantonata dalla squadra corse ufficiale di Subaru, l'Impreza è stata acquistata da un team privato, e fra il 1998 e il 2000 ha corso in numerosi rally, ottenendo anche il titolo di campione ungherese nel 1998 e nel 1999. In seguito l'Impreza è tornata nel Regno Unito, per poi correre alcuni rally fra il 2005 e il 2007, ottenendo ottimi piazzamenti. Nonostante i chilometri macinati si tratta comunque di un'auto tenuta in ottime condizioni, anche perchè il motore e il cambio sono stati ricostruiti ed hanno poche centinaia di chilometri: una perla da non farsi sfuggire per tutti i collezionisti.

"La P2 WRC – le parole di Harry Wales di Silverstone Auctions - è una ben nota vettura Subaru WRC a 2 porte ed è molto desiderabile di per sé. Sicuramente ha vissuto una vita frenetica e affascinante e secondo rappresenta un valore aggiunto. È stata ben curata per quasi 20 anni e tenendo conto del suo legame con il grande pilota scozzese rappresenta un'opportunità molto rara per continuare la sua affascinante storia". Colin McRae è stato uno dei più grandi piloti di tutti i tempi e spesso e volentieri è stato omaggiato anche dai videogiochi, così come Ken Block e Michael Schumacher, altri due miti dell'asfalto.

Chi volesse acquistare la Subaru Impreza dovrà presentarsi a Stoneleigh Park per tentare la fortuna: secondo le stime potrebbe essere battuta all'asta fra i 385 e i 430mila euro. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio gioiello, soprattutto per gli amanti del mitico Colin McRae, ma nel caso in cui voleste puntare su una Rossa col Cavallino Rampante, allora dovreste buttare un occhio alla Ferrari F40 di Toto Wolff, finita recentemente all'asta e praticamente nuova.