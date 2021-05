Questa Subaru Impreza è l'auto da rally più originale del mondo, scopriamo il perché

L’auto che vedete è la Subaru Impreza S6 WRC, telaio n°11, guidata da Richard Burns. Corse in tre rally del mondiale del 2000: Tour de Corse, Rally di Sanremo e Rally di Gran Bretagna, alla fine del quale venne acquistata da un privato e mantenuta nelle medesime condizioni fino ad oggi, diventando l’auto da rally più originale di sempre.

A differenza di molte vetture da corsa “in pensione” che si possono trovare all’asta, questo particolare esemplare venne immediatamente comprato e mai spedito a Prodrive, il reparto corse che si occupava della preparazione delle Subaru da rally e che solitamente le rimette in sesto per eventuali vendite o esposizioni.

Quest’auto è stata acquistata subito dopo aver tagliato il traguardo come vincitrice del Network Q Rally of Great Britain, ed ora è in vendita all’asta di Collecting Cars, nello stesso stato in cui venne lasciata 21 anni fa. L’auto infatti porta ancora le cicatrici del rally inglese, ma anche il quaderno con le note originali della tappa finale, il FIA Gold Log Book, documenti di identificazione, cuffie per la comunicazione tra pilota e co-pilota e addirittura le barrette energetiche nel portaoggetti delle portiere.

Per questi motivi è considerata l’ex auto da WRC più autentica esistente, sia sotto la carrozzeria, dove troviamo il motore e la trasmissione originali, sia all’esterno, che presenta ancora i graffi e i colpi dell’ultimo rally percorso, come uno specchietto rotto e segni sullo splitter anteriore. Di fatto questa Impreza rappresenta un pezzo di storia del WRC perfettamente preservato, e ogni centimetro di essa racconta una storia.

L’auto ha subito comunque una revisione nella meccanica, così da renderla perfettamente funzionante, ed è stata messa all’asta con le regolazioni dell’assetto da asfalto utilizzate ad esempio nel Rally di Corsica, con un corpo vettura più basso e ruote da strada, ma l’Impreza ha ancora le ruote da sterrato originali del rally inglese, smontate e conservate per non intaccarne l’autenticità.

Data l’esclusività dell’esemplare, il team di Collecting Cars ha deciso di creare un breve video di presentazione narrato da Chris Harris - giornalista famosissimo apparso su Evo UK, Top Gear e tanti altri media - che renda onore a questo pezzo di storia dei rally, un’auto che nell’immaginario collettivo è diventata una vera e propria leggenda.

Quest’incredibile Subaru è ancora in vendita, e sarà possibile piazzare la propria offerta fino al 30 maggio, data in cui si scopriremo la cifra finale di vendita. Al momento della stesura di quest’articolo l’auto ha già raggiunto una cifra superiore ai 465 mila euro, ma è destinata a salire ulteriormente.

