Subaru Impreza 22B STi sempre più amata: il prezzo ha raggiunto cifre folli

Lasciando da parte i modelli da rally, non esiste una Subaru più iconica della Impreza 22B STi. Questa versione fu costruita per celebrare il quarantesimo anniversario dalla casa delle Pleiadi nonché il terzo titolo costruttori consecutivo nel campionato mondiale rally.

L’interesse verso il modello è salito negli ultimi anni e la cifra richiesta per possederne una è aumentata a dismisura. Non stupisce quindi che una Subaru Impreza 22B STi del 1998 sarà battuta all’asta di Silverstone Auctions - il 27 agosto 2022 - ad una cifra stimata tra i 116.000 e i 139.000 euro. La 22B STi fu prodotta in soli 425 esemplari, di cui 400 destinati al mercato giapponese. L’auto in vendita è la numero 318 di quelle 400.

È probabile che si tratti di una delle circa cinquanta 22B STi importate privatamente nel Regno Unito; la versione giapponese differisce da quella inglese, curata da Prodrive, per l’adozione di una trasmissione con rapporti più corti. Negli ultimi 18 anni la Impreza 22B STi è stata di proprietà della stessa persona e il contachilometri si è fermato a quota 58.000 Km. Ottime condizioni, seppur non paragonabili a quelle della Impreza 22B da 325.000 euro.

Tutte le 22B STi sono rifinite in Sonic Blue, colore che ben si sposa con i cerchioni dorati BBS da 17 pollici. La carrozzeria è molto simile a quella della controparte da rally: il cofano è in alluminio, i parafanghi sono stati allargati ed è presente un vistoso alettone posteriore regolabile. La potenza viene fornita da un quattro cilindri turbo da 2,2 litri capace di erogare 280 CV e 268 Nm di coppia. Un cambio manuale a cinque marce trasmette la cavalleria su tutte e quattro le ruote.

Prodrive ha recentemente presentato l’Impreza P25, un restomod che omaggia - e rende ancora più estrema - l’apprezzatissima 22B. (Immagini Silverstone Auctions)