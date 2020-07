Una Subaru Impreza 22B è stata piazzata a 325.000€: ecco perché

Una rarissima Subaru Impreza 22B STi del 1998 è appena comparsa a listino nel Regno Unito. La vettura è in condizioni eccellenti e ha percorso pochissimi chilometri, ma il prezzo è comunque tremendo.

Negli anni recenti le vetture sportive giapponesi risalenti agli anni '90 e 2000 hanno visto accrescere enormemente il proprio valore, proprio come la vettura del video in alto, che incarna un perfetto esempio di questa situazione essendo una delle più rare in assoluto. In molti però, nonostante ciò, non si aspettavano una cifra di 325.000 euro.

La macchina è stata messa in vendita da Appreciating Classics, una società del Norfolk che afferma si tratti di una vettura posseduta da un solo proprietario finora. Per fortuna non le sono installate parti non originali, ed è disponibile persino con tappetini proprietari, plastica intonsa ad avvolgere i sedili posteriori e la stessa vernice con la quale ha lasciato la fabbrica.

Questa Impreza 22B StTi è stata acquista come investimento da parte di una famiglia nell'ormai lontano 1998, e ha attraversato l'oceano per la fase di importazione dal Giappone. Da allora la macchina è stata guidata giusto un paio di volte e infine è stata depositata e tenuta con una cura maniacale per tutta la sua vita, anche se ovviamente di tanto in tanto è stata avviata e manutenuta per evitare problemi dovuti allo stato di inattività.

Detto questo, non sorprende quindi che Appreciating Classics abbia riportato di condizioni esterne e interne praticamente perfette e, per prepararla alla vendita, l'abbia tirata a lucido come si deve. Giusto per informazione, vi forniamo un po' di numeri. La Subaru Impreza 22B STi è mossa da un quattro cilindri turbo da 2,2 litri con pistoni forgiati il quale eroga 276 cavalli di potenza e 363 Nm di coppia di fabbrica.

In conclusione vogliamo consigliarvi altre due aste pazzesche. La prima concerne un leggendario prototipo di Ford GT/109 Roadster, che anticipò le vittorie di Le Mans e che richiede una cifra stratosferica. La seconda invece riguarda una altrettanto leggendaria Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II in accoppiata ad una S4 Rally Martini. La prima magari è quasi acquistabile, mentre la seconda necessita di un assegno clamoroso.