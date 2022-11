Subaru Impreza 2024 ufficiale: nuova hatchback ad alta tecnologia

Dopo avere provato la Subaru Solterra elettrica sull’asfalto e in contesti offroad, primo esperimento 100% EV della casa automobilistica giapponese, gli occhi dei fan si spostano sulla nuova Subaru Impreza del 2024, sesta generazione del modello compatto del marchio.

Questa nuova iterazione è una hatchback esclusivamente a cinque porte, considerata dal produttore la naturale evoluzione della quinta generazione sia dentro, sia fuori. Esternamente si evidenziano la griglia leggermente più grande e i fari dalla forma più allungata, mentre posteriormente si trovano tubi di scarico a vista e luci posteriori a forcella.

Gli interni vedono i cambiamenti più significativi in quanto abbiamo un sistema di infotainment avanzato, realizzato con schermo in verticale da 11,6 pollici in grado di supportare Apple Carplay e Android Auto wireless. Inoltre, l’Impreza 2024 ottiene una iterazione migliorata della tecnologia di assistenza alla guida EyeSight, con campo visivo più ampio e capacità di identificare biciclette e pedoni agli incroci.

La Subaru Impreza del 2024 arriva in tre versioni: Base, Sport e RS. Le prime due ottengono un quattro cilindri boxer da 2,0 litri per 152 cavalli e 197 Nm di coppia, mentre la RS ha un motore da 2,5 litri per 182 CV e 241 Nm. Negli allestimenti Sport e RS si trova il cambio a otto velocità con rapporti preimpostati e leve del cambio posizionate sul volante. La trazione resta sempre integrale. Nel caso specifico della Impreza RS, il design sportivo si fa notare con minigonne laterali, cerchi da 18 pollici e sedili in stoffa nera con cuscini rossi.

La vendita inizierà nella primavera 2023 e i prezzi verranno resi noti più in prossimità al lancio del modello.