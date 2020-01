Questa Subaru Forester modificata è un l'immaturità incarnata

Al Singapore Motor Show di quest'anno Subaru potrebbe portare un buon numero di interessanti concept, e speriamo vivamente che il modello che vi presentiamo oggi non sia tra questi.

Si tratta della Subaru Forster Ultimate Customised Kit Special edition. Unendo le iniziali delle parole utilizzate per questa sboccata edizione si va a formare una parola non esattamente adatta ad ogni occasione. Alla luce di questo è difficile restare seri, ma possiamo dirvi che per la F***S edition è stata utilizzata in modo estensivo la verniciatura Subaru's World Rally Blue, contrastata da parti in rosa cherry blossom. Il risultato è che non è affatto facile tenere lo sguardo lontano da cotanta audacia.

Come fa notare Top Gear Philippines abbiamo effettivamente davanti agli occhi una vettura assolutamente ordinaria. Tralasciandone infatti la verniciatura, il modello esposto non spicca per modifiche particolari. Persino i cerchi Enkei da 20 pollici con pinze freno gialle non fanno emergere tratti distintivi.

Non sappiamo però se sono state messe le mani sotto al cofano, ma non saremmo sorpresi di trovarvi meccanica di fabbrica con piccole aggiunte in termini di potenza, o addirittura un motore STI top di gamma giusto per offrire il meglio della casa.

In quindi di nuove presentazioni dalla casa automobilistica giapponese vi reindirizziamo verso una notizia di qualche mese fa, la quale conferma l'arrivo di una Subaru WRX STI entro quest'anno, con in dote un nuovo motore Boxer.