Il Subaru Forester affronta il test dell'alce in modo sorprendente

Il Subaru Forester non è di certo un veicolo particolarmente sportivo, ha un assetto molto alto e se dovessimo infatti scommettere in merito ad una sua performance riguardo un test dell'alce opteremmo per un risultato tragico, ma non è assolutamente quello che è accaduto all'interno del video in alto.

I ragazzi di km77.com hanno infatti preso un esemplare del SUV giapponese e l'hanno lanciato tra i coni per simulare l'incontro accidentale con un alce nel bel mezzo di una strada forestale. Il primo tentativo, affrontato a 77 km/h come al solito, non ha avuto un esito pienamente positivo, ma in questo caso le colpe sono imputabili più al conducente che al veicolo in sé. L'automobilista è intervenuto in un modo decisamente eccessivo, e ha ottenuto un evitabile sottosterzo.

Una seconda prova, attuata con fare più morbido, ha evidenziato l'efficacia del Subaru Forester in un test del genere. Il SUV ha superato il test a 77 km/h senza toccare neanche un cono, eclissando tante altre vetture esibitesi nei mesi scorsi. Giusto per citare macchine dei segmenti più disparati, il Subaru ha fatto meglio dell'enorme Mitsubish L200, della Porsche Taycan Turbo S completamente elettrica e anche della sportiva Mercedes-AMG A45 S. Non parliamo poi del divario con la piccola inadatta allo scopo SEAT Mii, ma anche rispetto al tentativo iniziale del Toyota RAV4, sistemato poi con un aggiornamento successivo.

Fa particolarmente specie notare che un'auto completamente elettrica come la Porsche Taycan, nonostante il suo baricentro molto basso, non sia riuscita a fare meglio del Forester. Detto questo, nel caso vi trovaste a bordo del SUV nipponico nel bel mezzo di una foresta della Finlandia, potreste sicuramente sentirvi al sicuro.