Questo Subaru Crosstek modificato scala montagne come fosse in pianura

L'idea di Subaru per l'aggiornamento del suo Crosstek consisterebbe nell'inserire un grosso propulsore da 2,5 litri nel suo vano motore, andando a dotare il veicolo di una potenza maggiore di quella attuale.

La casa di tuning americana Crawford Performance ha però in mente ben altri piani per il crossover cittadino, perché ha deciso di trasformarlo in un poderoso fuoristrada alzandone l'assetto, aggiungendo delle robuste piastre paramotore e installando varie componenti a ricordare il passato della casa automobilistica giapponese nel mondo del rally.

La società di tuning con sede in California a quanto pare sa bene cosa fare per migliorare una Subaru. Difatti è una delle compagnie che ha dato i natali al Crosstek Baja Racer del 2019, ed è il solo produttore di componenti aftermarket ad essere appoggiato direttamente da Subaru. Le sospensioni rialzate sollevano la vettura di circa 5 centimetri dal suolo per quanto concerne l'avantreno, e di oltre 7,5 centimetri riguardo il posteriore.

Per rendere più robusta e versatile Crosstek, Crawford ha ben pensato di sistemare dei tubolari di acciaio davanti ad entrambi i paraurti, di imbullonare lastre in alluminio sotto la vettura proteggendo le parti più importanti, e di inserire altri LED proprio di fronte agli specchietti retrovisori. Infine non potevano mancare dei potenti fari anteriori e degli pneumatici più robusti per scalare ogni avversità.

Crawford ha poi preferito lasciare intonso il motore originario da 2,0 litri, ma i ragazzi di Top Gear hanno scoperto che alcune piccole modifiche portano l'output di potenza da 152 a 167 cavalli complessivi. Infine il quattro cilindri spedisce come sempre la sua esuberanza su tutte e quattro le ruote tramite un cambio CVT.

Sempre secondo quelli di Top Gear, Crawford ha in mente di vendere il pacchetto singolo a circa 550 dollari, mentre per una Subaru Crosstek già modificata in questo modo saranno necessari circa 35.000 dollari. A ogni modo bisognerà attendere che i lavori siano ultimati, ma in realtà non manca molto.



