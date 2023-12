Subaru, ecco come una WRX da strada viene trasformata in un mostro da rally

Attraverso un rapido viaggio di 18 mesi, immergiamoci nella costruzione della nuovissima auto da rally Subaru Motorsports USA WRX. Questo affascinante "buildlapse" del team Vermont SportsCar ci guida attraverso ogni fase del processo, dalla fabbricazione alla verniciatura, fino all'adattamento e alla finitura finale.

Il video offre un vero spettacolo visivo che cattura l'evoluzione di un'autentica belva da rally destinata a dominare le tappe dell'American Rally Association. Possiamo vedere infatti il processo di upgrade di questa macchina, pronta a solcare i terreni di gara con i talentuosi piloti Brandon Semenuk e Travis Pastrana.

Dopo aver svelato la nuova Subaru WRX TR, la casa giapponese ha in programma di tornare sulla scena del Rally, con una nuova vettura, nuovi piani e nuove ambizioni. Sebbene Subaru sia pronta a solcare il terreno delle auto elettriche nel prossimo futuro (per quanto riguarda la mobilità cittadina e su strada), in ambito WRC questo problema non si pone.

I dirigenti del Campionato del Mondo di Rally infatti hanno ufficialmente dichiarato che continueranno a utilizzare motori a combustione interna (ICE) anche oltre il 2027. Questa conferma smentisce le speculazioni che circolavano riguardo a una possibile transizione verso veicoli elettrici, una mossa che avrebbe potuto contribuire a migliorare l'immagine della competizione rispetto alle crescenti preoccupazioni ambientali.