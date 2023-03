Subaru cambia CEO e il capo della sezione americana: focus sull'elettrificazione

Toyota ha cambiato il suo CEO storico per focalizzarsi sulla mobilità elettrica, e lo stesso modus operandi è stato scelto da Subaru che ha annunciato diverse modifiche ai vertici, con il cambio del CEO e la nomina di un nuovo capo per Subaru USA.

L’attuale CEO di Subaru, Tomomi Nakamura, lascia il posto a Atsushi Osaki, mentre il capo della sezione americana Tom Dell viene sostituito da Jeff Walters: in questa maniera, Subaru punta a rafforzarsi nelle mobilità a emissioni zero, eliminando chi è scettico verso l'elettrificazione per cercare di non soccombere allo strapotere delle case rivali.

Come riportato da Automotive News, il CEO Osaki ha dichiarato: “Noi di Subaru vogliamo sopravvivere all'era dell'elettrificazione cercando di essere agili. Metteremo in atto vari sistemi concentrandoci sulla flessibilità e l’espansione”. E va detto che la strada da fare è molta per la casa delle Pleiadi, che ad oggi ha all’attivo un solo modello elettrificato, nella fattispecie la Solterra (qui trovate la nostra prova su strada della Subaru Solterra), che non è stato certo un best seller e per di più non è nemmeno una Subaru a tutti gli effetti, essendo sviluppata assieme a Toyota, che la vende come bZ4X.

Nel 2022 Subaru ha venduto un totale di 556.581 vetture, un valore lontanissimo dai record dell’azienda, che risale ancora al 2019, quando Subaru registrò più di 700.000 mila auto vendute, dunque il focus dell’azienda sarà sì l’elettrificazione, ma anche una maggiore presenza sul mercato.