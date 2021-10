La Subaru BRZ è troppo docile? Questo esemplare ha un motore da 500 CV sotto al cofano

Se doveste scegliere un’auto da track day, quale sarebbe? C’è chi comprerebbe qualcosa di usato da mettere a punto, come l’Audi 90 trasformata in una belva da track day, e chi invece si affida a qualcosa di più recente. La prima Subaru BRZ non offriva tanta cavalleria, ma il suo proprietario ha trovato la soluzione definitiva.

Stiamo parlando della vettura che vedete nel video in apertura, protagonista del video sul canale YouTube The Smoking Tire. Il padrone dell’auto ha provato ad incrementare la potenza del propulsore originale adottando varie preparazioni a base di turbo e compressori, ma molto spesso i motori davano forfait non appena la potenza si aggirava attorno ai 400 CV. A quel punto è arrivata l’illuminazione: montare il “crate-engine” LS3 da 6.2 litri di Chevrolet, ossia un motore creato appositamente per l’installazione su qualsiasi veicolo.

Il risultato parla da sé: la BRZ sembra standard, ma sotto sotto si nasconde una bestia da 500 CV, che se alimentata con carburante E85 va ancora oltre. In realtà, aguzzando la vista si notano altri dettagli che suggeriscono le reali potenzialità del mezzo, sebbene rimanga omologato per la circolazione su strada. All’interno dell’abitacolo c’è infatti un rollbar completo e sedili da corsa, mentre a livello di ciclistica l’auto è stata equipaggiata con sospensioni regolabili, impianto frenante maggiorato della Brembo e pneumatici semi-slick.

Inoltre il montaggio del motore V8 ha richiesto l’adozione di un nuovo cambio manuale T56 a 6 rapporti e un nuovo differenziale. Non manca un nuovo impianto di scarico capace di scatenare un sound da pelle d’oca, anche settandolo nella modalità “silenziosa”. Il progetto è quindi ultimato, ma il suo proprietario è intenzionato a venderla per una cifra attorno ai 70,000 dollari (circa 60,600 euro al cambio attuale), anche se a questo punto saremmo curiosi di vederla equipaggiata con il nuovo crate-engine Chevrolet da 10,4 litri e oltre 1000 CV di potenza.