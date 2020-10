Una Subaru BRAT a metà tra una Lamborghini e un tavolo da picnic

In un mercato sempre più legato a colori spenti e SUV appare quasi aliena questa Subaru BRAT GL verde lime. L'eccentricità non si ferma al colore, il pick-up giapponese presenta portiere con apertura verticale e un tavolo da picnic nel cassone.

La vettura, prodotta nel 1985 e con circa 150.000 km sul tachimetro, è attualmente in vendita su Craigslist, dove il proprietario chiede la cifra di 14.900 dollari (circa 12.700 euro al cambio attuale). Nell'annuncio l'auto viene descritta in questo modo: "ottimo aspetto, qualità di guida, restauro in garage". Per il proprietario questa è l'ottava BRAT posseduta e la terza restaurata, un hobby decisamente inusuale... L'esemplare ha avuto già molti ammiratori, sembra infatti che abbia vinto numerosi trofei in svariate manifestazioni automobilistiche, ci chiediamo quali.

Il pezzo forte è nel cassone, diventato un simulatore di picnic itinerante. Qui è presente un tavolino con relativa tovaglietta a quadri e una panca personalizzata con poggiatesta raffigurante il logo delle pleiadi di Subaru. L'aggiunta di due sedute ha comportato anche la conversione a livello burocratico dell'auto: da autocarro ad automobile, aumentando così il costo di gestione. L'elaborazione ha dettagli interessanti, come i sedili coordinati con il colore della carrozzeria e il logo dello stesso verde presente in coprimozzi e tappetini.

La Subaru BRAT fu progettata pensando esclusivamente ai mercati esteri, in Giappone non fu mai commercializzata, e rappresenta un veicolo storico per Stati Uniti, Regno Unito ed Australia. La versione GL presentava un motore boxer a quattro cilindri da 1,8 litri, tetto targa t-top e volante inclinabile.

