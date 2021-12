Subaru anticipa il look della sportiva elettrica STI E-RA che mostrerà al Tokyo Auto Salon

Il Tokyo Auto Salon 2022 è alle porte, e in occasione dell’evento non vedremo soltanto progetti fuori di testa, come la Toyota iQ col motore della Kawasaki ZX-14R, ma anche nuovi modelli delle case giapponesi, tra le quali c’è Subaru, che inizia a fare qualche spoiler mostrando un'immagine che ritrae il frontale della sua prima sportiva elettrica.

Le immagini rilasciate dalla casa delle Pleiadi mostrano uno stand che ospiterà un totale di 6 modelli: quattro sono evoluzioni di veicoli già presenti in gamma, mentre gli altri due sono coperti da un telo. Sotto uno di essi sappiamo che ci sarà la STI E-RA Concept, la prima vettura sportiva 100% elettrica di Subaru, che darà vita appunto all’era elettrificata del marchio.

L’immagine teaser mostra soltanto pare del frontale, un po’ poco per capire di che tipo di auto si tratti, ma quanto basta per notare alcune rilevanti novità in fatto di stilemi, a partire dai gruppi ottici a LED che prendono una forma a ‘C’, mentre sul paraurti c’è il logo STI retroilluminato in tinta rossa. Inoltre vediamo che il cofano presenta due ampi sfoghi d’aria, probabilmente con scopi aerodinamici.

Tralasciado il concept del futuro, troviamo poi il prototipo “STI Perfomance” della WRX S4, della Levorg e della nuova BRZ. Sulla prima si nota un kit aerodinamico più sportivo simile al modello WRX S4 STI Sport R che è già in vendita in Giappone, ma a cui si aggiunge uno splitter anteriore, posteriore e laterale in tinta fucsia, la stessa tinta che caratterizza anche i coperchi degli specchietti retrovisori. Sul portellone posteriore c’è un’ampia ala in carbonio, mentre i cerchi neri hanno un design inedito.

Trattamento simile anche per la Levorg, che ottiene note rosse su alcuni dettagli, scarico più performante e kit aerodinamico sportivo, e anche per la BRZ, che riceve anch’essa l'allestimento STI Performance. Acconto a questi modelli ci sarà anche la Subaru BRZ GT300, l’auto che ha vinto l’edizione 2021 nella classe GT300 del campionato Super GT giapponese.

La vettura da corsa è in esposizione perché la casa dovrà annunciare alcune novità per quanto riguarda la stagione 2022, anche se l’auto dovrebbe rimanere la medesima, al contrario di Nissan, che ha abbandonato la GT-R in favore della Z per correre nel campionato Super GT.