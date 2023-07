Subaru anticipa la nuova BRZ 2024: sarà ancora più cattiva?

Nonostante l’ultima versione della Subaru BRZ sia stata lanciata meno di tre anni fa, la casa giapponese sembra essere già a lavoro su una nuova vettura. Non è chiaro se ciò di cui parliamo sia un'edizione speciale, un pacchetto opzionale o una variante permanente della gamma, sappiamo solo che sarà presentata al Subiefest in California.

Subaru parla di un modello "più nitido e mirato" in un teaser appena rilasciato in cui viene mostrato inoltre un particolare interessante: il marchio "BRZ" inciso nei fari ora è rosso, il che lascia presagire una versione ancora più sportiva. Questo annuncio arriva un mese dopo che Toyota ha annunciato alcuni significativi aggiornamenti per il modello gemello della BRZ, la Toyota GR86, per l'anno modello 2024. La GR86 è stata aggiornata con un Performance Pack che include freni Brembo migliorati con pinze anteriori rosse a quattro pistoncini e pinze posteriori a due pistoncini.

Questi abbracciano rotori anteriori da 12,8 x 1,3 pollici e posteriori da 12,4 x 0,79 pollici. Il kit aggiunge anche ammortizzatori Sachs riempiti con azoto e olio ad alta pressione, che dovrebbero contribuire a una maggiore stabilità e controllo durante la guida. È verosimile, dunque, pensare che alcune delle migliorie viste sulla Toyota GR86 arrivino anche su Subaru BRZ. Per averne certezza dovremo attendere il 23 luglio 2023, quando questa nuova e misteriosa BRZ sarà svelata al pubblico.

Giusto un mese fa, Subaru aveva annunciato per il mercato giapponese l'intenzione di implementare il sistema EyeSight per le auto dotate di cambio manuale. Alcune voci provenienti sempre dal Paese del sol levante invece suggeriscono l'introduzione di una versione ibrida con l’implementazione di un motore a 3 cilindri in coppia con un motore elettrico. Nonostante tutto ciò non provenga da fonti ufficiali, l’interesse crescente nell'elettrificazione delle vetture sportive porta a pensare che un futuro ibrido per questa categoria di automobili non sia così lontano...