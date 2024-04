Dopo la SU7 Xiaomi è già al lavoro sul nuovo SUV SU8: sarà così?

Vi abbiamo parlato in abbondanza della berlina Xiaomi SU7 e del suo successo che l'ha portata a raggiungere i 100.000 ordini in 48 ore e 50.000 ordini solo nella prima mezz'ora dall'apertura delle prenotazioni. Ma ora cosa succede? Arriverà anche il SUV?

Sembra proprio che Xiaomi abbia intenzione di fare un passo in più. Prima un SUV e poi un crossover più piccolo. Probabilmente, la piattaforma Modena alla base del SU7, sarà il punto di partenza anche di questo nuovo SUV. Tuttavia, ci sono segnalazioni che suggeriscono che potrebbe essere basato su una piattaforma diversa e totalmente nuova, ma del quale non si sa niente per adesso. La ragione di ciò è che, oltre all'alimentazione elettrica a batteria, il prossimo SU8, il cui nome non è stato ancora confermato, potrebbe offrire un'opzione di estensione dell'autonomia rispetto alla berlina, risolvendo così l'ansia da autonomia comune a molti scettici dell'elettrico e attrarre un maggior numero di clienti verso il marchio.

Al momento non si sa ancora come sarà esattamente lo Xiaomi SU8, ma gli appassionati di rendering digitale stanno già immaginando il design del veicolo. Ci sono state diverse illustrazioni non ufficiali, tra cui quella da noi condivisa. Questo render è stato realizzato da @sugardesign_1 su Instagram ed è ispirato alla Ferrari Purosangue, ma con modifiche che richiamano il design della SU7, insomma un miscuglio un po' azzardato, ma comunque verosimile..

Si prevede che Xiaomi presenterà ufficialmente il SU8 entro la fine dell'anno e ci si aspetta che questo nuovo prodotto aumenti ulteriormente il valore dell'azienda, attualmente stimato oltre i 55 miliardi di dollari, anche se per ogni unità di Xiaomi SU7 l'azienda perde 8.700 euro. Resta da vedere se i consumatori saranno disposti ad acquistare un veicolo elettrico da un marchio relativamente nuovo nel settore automobilistico. Il futuro dell'automobile in casa Xiaomi è appena iniziato.

