Stufi dell'Alcantara? Questa Ferrari SF90 ha gli interni in Denim

Le case costruttrici più prestigiose offrono divisioni specializzate nella creazione di progetti unici guidati dal gusto del cliente, che può cucirsi addosso la sua vettura scegliendo colori, rivestimenti e dettagli, per creare una combinazione assolutamente unica. Ebbene, questa Ferrari SF90 a prima vista sempre convenzionale, ma non lo è affatto.

Infatti si tratta di un esemplare commissionato da un cliente sconosciuto, che è passato sotto le sapienti mani del programma Ferrari Tailor Made, che in questo caso ha apportato delle modifiche cromatiche sia all’interno che all’esterno dell’auto. Solitamente, sulle supercar è facile trovare rivestimenti in pelle e Alcantara, ma il fortunato proprietario di questa SF90 ha invece optato per un look decisamente diverso, che parte dal rivestimento Kuroki Superstone Bleach Denim dei sedili, che sfoggiano quindi un rivestimento jeans a contrasto con cuciture di colore rosso.

La fibra di carbonio che compone il guscio dei sedili è anch’essa tinta con una particolare sfumatura di blu mentre il resto dell’abitacolo sfoggia altri dettagli in questa colorazione, a partire dalle palette dietro al volante, fino al cruscotto rivestito in pelle e denim. Il rimando al blu jeans continua poi all’esterno, dove gli elementi in fibra di carbonio apparentemente convenzionali, da vicino mettono in mostra una sfumatura di blu scuro a vista denominata Scotland Blue, compreso il tetto, che viene poi attraversato da una sottile striscia rossa.

Per non farsi mancare nulla, la vettura è stata anche impreziosita con alcuni elementi provenienti dal pacchetto Assetto Fiorano, a cui si affiancano nuovi cerchioni in carbonio Ferrari. Insomma, l’Alcantara è un rivestimento delizioso quando presente nell’abitacolo di una vettura, ma ultimamente si trova fin troppo spesso, quindi con supercar di questa caratura è sempre più difficile essere davvero unici, ma questa SF90 Stradale con interni in Denim non ha di che preoccuparsi.

