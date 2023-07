Studio sulla velocità: 'Ridurre i limiti non diminuisce gli incidenti ma aumenta le multe'

Da settimane si dibatte in Italia sulla necessità o meno di innalzare i limiti di velocità sulle autostrade a 150 km/h. L'idea è sponsorizzata in particolare dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini e in generale dal governo Meloni, ma trova numerosi oppositori.

Oltre ai contrari “interni”, il leader del Carroccio deve affrontare anche la stampa estera, con il recente commento della BILD, secondo cui i 150 km/h sono solo populismo in quanto 20 km/h in più non riducono i tempi di percorrenza.

Eppure un recente studio americano sembrerebbe sbugiardare tale tesi, per lo meno, per quanto riguarda l'incidenza della velocità sugli incidenti. L'AAA, l'American Automobile Association, prendendo in considerazione una mole pressochè infinita di dati inerenti strade degli Stati Uniti, fra incidenti, velocità delle vetture e numero di veicoli in circolazione, è giunta alla conclusione che ridurre i limiti di velocità non causa una diminuzione degli incidenti, e lo stesso avviene se la si aumenta sensibilmente.

In poche parole si registrano solo variazioni ridotte che non vanno ad incidere sulla media nazionale. Nel caso in cui però si decidesse di abbassare i limiti, ci sarebbe un risvolto senza dubbio non piacevole, che è quello delle multe.

“Abbattendo” la velocità permissibile, infatti, gli automobilisti correrebbero un maggior rischio di incappare in infrazioni, comportamento che possiamo tranquillamente notare in prima persona quando ad esempio le amministrazioni comunali decidono di ridurre da un giorno all'altro i limiti di velocità: se siamo abituati a percorrere una data strada con un certo “ritmo” rischiamo di superare il limite e quindi di beccarci una bella multa.

Lo studio AAA conclude: “La modifica dei limiti di velocità, almeno di piccole variazione, non sembra avere un effetto apprezzabile sul numero di incidenti. D'altra parte, sembrerebbe avere un effetto significativo sul numero di violazioni del codice stradale emesse e sui ricavi generati”.