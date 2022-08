Uno studio dice che un track day rende felici il doppio rispetto ad un workout in palestra

L’attività fisica è importante perché non porta soltanto benefici al corpo ma anche alla mente, ma per un appassionato di motori anche una bella giornata in pista ti rimette al mondo e un recente studio lo conferma. Abarth e l’università di Loughborough nel Regno Unito hanno scoperto che un track day è più efficace di una sessione in palestra.

"È ampiamente riportato quanto sia importante l'attività fisica, non solo per il benessere fisico di una persona, ma anche per il suo stato emotivo", ha affermato il dottor Dale Esliger, lettore di salute digitale presso la Loughborough University che ha condotto l'esperimento. "Tuttavia, sappiamo molto meno di come la guida, in particolare su una pista, possa influire sull'umore di un individuo”.

Proprio per questo motivo l’università inglese e Abarth hanno collaborato per scoprire gli effetti della guida sportiva sulla nostra mente (un altro studio ha notato che ascoltare Beethoven alla guida riduce i consumi delle auto EV), servendosi di numerosi sensori applicati sul corpo, assieme all’analisi delle espressioni facciali, del battito del cuore e dello stato d’animo, quest’ultimo tramite un questionario da compilare dopo il turno in pista e la sessione in palestra.

"I dati preliminari indicano che sia l'attività in pista che quella in palestra hanno avuto benefici emotivi positivi, ma i il brivido dell'elemento di guida in pista è senza dubbio il migliore nel migliorare l'umore dei partecipanti", ha affermato Esliger.

Lo studio evidenzia che, in media, il 59% delle persone è più felice dopo aver guidato in pista piuttosto che dopo una sessione in palestra: lo stato d’animo delle persone risulta meno euforico del 4% dopo un’attività di sollevamento pesi, del 20% dopo un’attività di pesi e cardio, e addirittura meno del 116% nel caso di un workout a base di solo cardio.

Da notare inoltre che gli effetti benefici della guida in pista non si ottengono soltanto se ci si trova dietro al volante. Durante i rilevamenti infatti hanno rilevato che il 77% delle persone analizzate si sono sentite più felici dopo una sessione in pista accanto ad un pilota professionista rispetto ad una sessione di cardio e resistenza in palestra.

A questo punto sarebbe interessante scoprire se anche il tipo di vettura possa influire ulteriormente sullo stato d’animo: se una Abarth porta già dei benefici, figuriamoci cosa possa provocare salire a bordo di una Apollo Intensa Emozione al Nurburgring, ad esempio.