Uno studio recente dice che Tesla verrà superata da Ford e GM entro il 2025

Lo studio annuale “Car Wars” della Bank of America Merril Lynch, redatto da John Murphy, analista esperto del mondo automobilistico, dice che Tesla subirà un violento calo sul mercato entro il 2025, mentre Ford e General Motors cresceranno al punto da superarla con slancio.

Scendendo nei dettagli, Tesla attualmente regna nel mondo delle auto EV con una presenza del 70% sul totale del mercato, ma stando alle analisi, entro il 2025 calerà all’11%, e la previsione acquista ancor più valenza se affiancata ai recenti dati riferiti al Q2 2022 di Tesla, che ha subito una battuta d’arresto storica dopo due anni di record.

Nel frattempo invece, Ford e GM rafforzeranno la loro presenza del 10% circa, così da raggiungere una presenza sul mercato del 15%, dovuto principalmente a modelli come il Ford F-150 Lightning e lo Chevrolet Silverado EV, che oltreoceano avranno grande richiesta. A tal riguardo, John Murphy ha aggiunto: “Quel dominio che Tesla aveva nel mercato dei veicoli elettrici, in particolare negli Stati Uniti, è finito. Nei prossimi quattro anni si sposterà selvaggiamente nella direzione opposta”.

Secondo l’analista Tesla perderà terreno perché non sta ampliando abbastanza la propria gamma, e quando lo fa, succede troppo lentamente, basti pensare da quanto tempo di parla di Tesla Roadster e Cybertruck. Questo modus operandi finora è andato bene perché di fatto non c’era grossa concorrenza, ma adesso i competitor ci sono eccome, e fanno passi da gigante: “Elon non si è mosso abbastanza velocemente. Aveva una tremenda arroganza sul fatto che le altre case automobilistiche non lo avrebbero mai raggiunto e non sarebbero mai state in grado di fare quello che sta facendo, e lo stanno facendo”.