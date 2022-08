Uno studio svedese ha dimostrato che i tasti fisici distraggono meno dei touchscreen

Di recente il capo del design di Bugatti ha mostrato un certo timore verso l’utilizzo smodato degli schermi e dei sistemi touchscreen sulle vetture e a quanto pare uno studio effettuato da un magazine automobilistico svedese gli da ragione. I comandi fisici sono più veloci e distraggono meno alla guida, il che si traduce in una maggior sicurezza.

La rivista Vi Bilägare ha infatti messo alla prova dozzine di vetture, la maggior parte delle quali modelli recenti e dotati appunto di schermi touch e comandi soft touch come Tesla Model 3 o BMW iX solo per citarne alcuni, e tra le tante vetture figurava anche una Volvo V70 del 2005, col suo abitacolo dominato da comandi e tasti assolutamente fisici.

A coloro che hanno scelto di partecipare allo studio è stato dato il tempo di familiarizzare con i comandi e le interfacce di ogni auto, così da aver sviluppato un minimo di pratica nell’utilizzo, dopodiché gli è stato chiesto di effettuare alcune azioni durante la guida a 110 km/h, ovvero accendere i sedili riscaldabili aumentando la temperatura e poi lo sbrinamento, accendere la radio su una determinata stazione, resettare il contachilometri e infine accendere la strumentazione e impostare la luminosità del quadro al minimo.

Ebbene, alla fine dei rilevamenti è venuto fuori che alla guida della Volvo queste azioni venivano compiute in circa 10 secondi, mentre sulla BMW iX ad esempio sono necessari 30,4 secondi, e sulla MG Marvel R addirittura 44,9 secondi, ma la rivista svedese ci tiene anche a precisare che molto spesso il motivo di questo innalzamento dei tempi è dovuto anche alle interfacce utente sviluppate male che invece di aiutare, remano contro al guidatore.

A tal proposito hanno riportato che l’UI della BMW iX è una delle più complesse mai realizzate, mentre sulla Seat Leon ad esempio, il problema più grosso risiede nei comandi soft-touch non retroilluminati che diventano difficili da individuare. Ma alcuni di voi potrebbero pensare “che saranno mai 30 secondi di differenza”, e quindi Vi Bilägare ha quantificato i metri che si percorrono mentre siamo distratti.

Nella Volvo del 2005, i 10 secondi passati a compiere le varie azioni a 110 km/h si traducono in 306 metri percorsi, mentre nel caso della MG citata sopra, i 44,9 secondi significano 1372 metri percorsi in maniera distratta. Sulle auto moderne, le azioni riportate vengono svolte in media percorrendo tra i 600 e i 900 metri, uno spazio tutt'altro che contenuto, dove l’attenzione sulla strada viene meno e aumenta quindi le probabilità di incidente.

Ricordiamo infine che di recente anche DS Automobiles ha affermato di voler ridurre al minimo gli schermi a bordo, perché distraggono in primis e poi perché sporcandosi con ditate e altro non danno certo idea di lusso e premium.