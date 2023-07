Studio: 'Se guidassero solo donne -91.2% di incidenti'. Gli uomini guidano molto peggio

Le donne al volante non sono più pericolose degli uomini, nient'affatto, e lo certifica un recente studio realizzato da CarWow e ripreso dal tabloid britannico Daily Mail. Per anni si è parlato di “donna al volante pericolo costante”, ma sembrerebbe un falso mito.

Lo studio è stato effettuato in Gran Bretagna, e la conclusione è che se a guidare fossero solo le donne, vi sarebbero molti meno incidenti. Nel 2022, su 658.711 condannati per dei reati automobilistici, solamente il 18% erano donne.

Il mondo femminile appare molto meno propenso a guidare in stato di ebrezza, e lo conferma il fatto che, se si mettessero al volante solo le donne, ci sarebbe ben il 59% in meno di incidenti legati all'abuso di alcol.

Quello del bere è un problema quanto mai serio e attuale, e in Italia si sta cercando di arginarlo introducendo l'Alcolock, così come previsto dal nuovo codice della strada. Si tratta di un dispositivo che dovrà essere obbligatoriamente installato sull'auto nel caso si venisse fermati con un tasso alcolemico superiore alla media, e che inibisce l'accensione del motore qualora chi si mettesse alla guida risulti essere ubriaco.

Una situazione, quella appena descritta, che secondo lo studio di CarWow si verifica quindi più spesso e volentieri fra gli uomini. Di fatto, come riferisce Mowmag, se fossero solo le donne a guidare avremmo un calo di infrazioni vertiginoso, pari al 91.2 per cento.

Gli uomini risultano essere molto più indisciplinati, non soltanto per via dell'alcol, ma anche per l'alta velocità e l'uso dello smartphone al volante, mentre la controparte appare molto più attenta al codice della strada, quindi più prudente e più attenta.

A conferma di quanto gli uomini siano più spericolati, il fatto che gli incidenti mortali avvengono molto più spesso con l'uomo alla guida, precisamente più del doppio rispetto alle donne.

In ogni caso anche il Gentil Sesso ogni tanto incappa in qualche scivolone, come ad esempio il caso della donna sorpresa a dormire in autostrada al volante di una Tesla, un video a dir poco surreale.