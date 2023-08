Studio mette in crisi le auto elettriche: se si usano poco inquinano di più delle termiche

Torniamo a parlare delle auto elettriche e dei lavori che mettono in dubbio l'efficienza ambientale degli stessi veicoli green. Dopo lo studio che ha sottolineato quanto siano inquinanti gli pneumatici degli EV, ora tocca ad Harvard mettere in discussione la qualità ambientalista di tali auto.

Stiamo parlando di uno degli atenei più prestigiosi al mondo di conseguenza siamo di fronte ad un lavoro autorevole che probabilmente farà gonfiare ulteriormente il petto ai numerosi detrattori degli EV.

A riguardo il lavoro dell'università a stelle strisce spiega come le auto elettriche diventino a impatto zero nel momento in cui vengano utilizzate per svariati chilometri, in caso contrario, viene meno l'aspetto green e risultano meno impattanti le auto termiche.

Lo studio, i cui co-autori sono Ashley Nunes e Lucas Woodley, sottolinea come le auto elettriche abbiamo un alto impatto ambientale durante il processo di produzione delle batterie, che di conseguenza non viene “compensato” se si usano per pochi chilometri.

Ma quanti km bisognerebbe macinare quindi? Secondo lo studio il punto ottimale è compreso fra 28.069 e 68.160 miglia, pari rispettivamente a 45mila e 109mila km. "Se sei una persona che guida molto, probabilmente sei adatto a guidare un veicolo elettrico – spiega il professor Woodley - se, d'altra parte, sei una persona che guida raramente e il veicolo resta per lo più in garage, allora, controintuitivamente, potrebbe essere meglio possedere un veicolo a benzina. Questo perché le batterie che alimentano i veicoli elettrici sono responsabili di una quota enorme di emissioni durante il processo di produzione. Poiché i veicoli elettrici sono più 'sporchi' da costruire ma più puliti da guidare, devono raggiungere determinate soglie di chilometraggio prima che si realizzino vantaggi ambientali”.

Il chilometraggio di cui sopra non è impossibile da raggiungere anche se si usa poco l'auto, ma è logico che 45mila chilometri possono essere raggiunti anche in una decina d'anni per chi lascia sempre la vettura in garage, di conseguenza l'auto elettrica diventerebbe realmente green ad una decade dal suo acquisto.

Il lavoro di Harvard aggiunge che spesso e volentieri, riferendosi al mercato americano, chi compra un EV lo utilizza come seconda auto, quindi usata solo per determinate occasioni. Alla luce di quanto emerso i due professori invitano lo stato a distribuire maggiori incentivi alle persone che utilizzano l'auto per andare a lavorare, a cominciare quindi dalle classi meno abbienti.

Al momento nel nostro Paese gli EV non stanno affatto diffondendosi come sperato e secondo un esperto del settore la scarsa diffusione delle auto elettriche la si deve a fake news e politiche inadeguate.