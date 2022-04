Uno studio di Kia dice che ascoltare Beethoven alla guida aumenta il range delle auto EV

Vi è mai capitato di ascoltare una hit del momento e sentirvi di colpo più carichi ed energici? Al contrario, arrivati a sera, stanchi della giornata, preferire magari qualcosa di più chill, che aiuta a rilassarsi. Ebbene, gli effetti della musica sul corpo umano non sono certo una novità, e incide parecchio anche sul comportamento alla guida.

A tal proposito, Kia ha effettuato uno studio per quantificare quanto gli effetti della musica alla guida possano incidere ad esempio sul consumo dell’auto, specialmente nel caso di un mezzo elettrico, dove una guida efficiente è in grado di giovare notevolmente sull’autonomia totale del mezzo. Ebbene, per realizzare questo esperimento, il produttore coreano ha utilizzato la EV6 GT-Line S fresca di nomina come Auto dell'Anno 2022 (qui potete leggere la prova su strada della Kia EV6 a cura del nostro amico Matteo Valenza), equipaggiata con il sistema Meridian Audio con 14 altoparlanti.

Kia ha fatto guidare la sua auto ad un gruppo di partecipanti che non avevano esperienza nel campo della mobilità elettrica, su un percorso di 29 km che riproponeva un possibile tragitto da routine quotidiana, con zone urbane, residenziali e qualche tratto extra-urbano. Durante la guida, ogni tester veniva accompagnato da una playlist realizzata ad hoc, mantenuta sempre allo stesso volume, mentre i loro dati venivano “tenuti d’occhio” attraverso l’Empatica E4, un dispositivo wearable di grado medico.

Se siete curiosi di sapere i brani utilizzati nella playlist, eccovi accontentati. I brani venivano riprodotti in questo ordine, e comprendevano: Tycho - Awake, Adele - Hello, The Weeknd - Blinding Lights, Anna Meredith - Nautilus, Kneye West - Fade e Beetohoven - Sinfonia No. 9 in Do minore.

Ebbene, alla fine delle misurazioni, è venuto fuori che durante l’ascolto di Beethoven, il comportamento di guida dei partecipanti è stato fino a 4 volte più efficiente, mentre quanto passava il brano Blinding Lights di The Weeknd la guida peggiorava sensibilmente, diventando meno efficiente del doppio, con un uso più generoso dell’acceleratore, che ovviamente scaricava maggiormente la batteria.

Lo studio è stato condotto dal Dott. Duncan Williams, docente presso la School of Science, Engineering and Environment dell'Università di Salford ed esperto di acustica, rumore, psicoacustica e scienze del suono, che al termine dei rilevamenti ha concluso: “Quello che abbiamo scoperto in soli due giorni di test è che la musica può davvero avere un'influenza drammatica sull'autonomia di un veicolo elettrico nel mondo reale. Canzoni diverse hanno comportato una variazione dell'attività elettrodermica e un aumento del volume del sangue per ciascuno dei partecipanti. Ciò ha avuto un effetto a catena sullo stile di guida e alla fine ha influenzato l'autonomia di guida del mondo reale dell'EV6. In breve: se vuoi andare oltre, ascolta brani come Beethoven e altra musica classica rilassante. Se non sei preoccupato che la gamma si abbassi un po' più rapidamente, metti su alcune tracce a tempo più alto”.