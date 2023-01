Uno studio inglese dice che i proprietari di auto sportive hanno 'problemi di autostima'

Quante volte abbiamo assistito alle proverbiali affermazioni che mettono in relazione il veicolo di appartenenza e la virilità di un uomo...ma alla fine si tratta soltanto di dicerie. Nel Regno Unito però hanno voluto approfondire la questione e il Department of Experimental Psychology dell’University College London ha svolto uno studio a riguardo.

Per svolgere la ricerca, l’università ha radunato 200 uomini inglesi di diverse età e gli ha sottoposto informazioni errate circa quella che dovrebbe essere la lunghezza media del pene in erezione, fornendo ad alcuni un valore ben più alto, e ad altri un valore ben più basso, rispetto a quello reale.

Successivamente, dopo che ognuno dei presenti si è fatto un’idea - errata - circa la propria virilità, hanno mostrato loro una serie di immagini con auto di diversa tipologia, a cui dovevano attribuire un certo tasso di desiderabilità. Alla fine è risultato che, coloro i quali hanno pensato di non essere all’altezza della media, hanno desiderato maggiormente auto sportive e di lusso, con un valore MPE del 91% (ovvero una percentuale che indica la probabilità con cui un effetto va effettivamente in quella direzione, che oscilla tra il 50 e il 100%).

Inoltre è emerso che anche l’eta gioca un ruolo fondamentale in questo senso: gli individui con un’età inferiore o uguale ai 29 anni hanno mostrato una MPE inferiore al 90%, mentre gli utenti al di sopra dei 30 anni hanno mostrato un MPE compreso tra il 95 e il 99%.

Chiaramente stiamo parlando di uno studio che lascia il tempo che trova, anche perché in una tematica del genere entrano in gioco tanti altri fattori che influiscono sulla psicologia delle persone, come l’autostima, l’affermazione sociale e molto altro, ma per la prima volta è emerso che una correlazione tra le due tematiche esiste, come viene riportato nello studio: “Le dimensioni del pene autodichiarate sono notoriamente inaffidabili, e anche uno studio oggettivo delle dimensioni del pene e del possesso di un'auto sportiva sarebbe limitato alle prove di correlazione. In questo esperimento, tuttavia, siamo stati in grado di trovare un legame psicologico casuale tra le due cose per la prima volta”.

E restando in tema di ricerche nel campo automobilistico, uno studio ha mostrato che i possessori di auto plug-in hybrid non caricano la propria vettura, mentre parlando di vita a bordo, uno studio svedese ha dimostrato che i tasti fisici distraggono molto meno dei controlli touch tanto in voga.