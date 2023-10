Lo studio: 'Incendi auto termiche 20 volte maggiori rispetto a quelli delle elettriche'

Nell'ultimo anno si è diffusa una paura che noi abbiamo definito elettroautofobia, il fatto di incolpare le auto elettriche per qualsiasi incendio si verifichi sulla faccia della terra. Ogni qual volta esplode qualche mezzo meccanico, subito si associa l'evento agli EV ma nella quasi totalità dei casi si tratta di fake news.

Come vi abbiamo più volte ribadito le auto elettriche non prendono più fuoco delle altre, e se ancora aveste dei dubbi potrebbe aiutarvi uno studio apposito realizzato in Svezia che ha preso in considerazione tutti i veicoli che sono andati a fuoco nel corso del 2022.

Il lavoro è stato portato a termine dallo Swedish Civil Contingencies Agency (MSB9), che ha cercato di scoprire il numero di auto elettriche che si sono incendiate sul totale di quelle circolanti, e lo stesso è stato fatto per quanto riguarda le vetture a combustione termiche.

Il dato che è emerso è alquanto eloquente: le vetture a zero emissioni hanno un tasso di incendio inferiore di 20 volte rispetto a quelle termiche. Attenzione, non stiamo parlando di numeri totali, visto che qualcuno potrebbe dire che le auto a benzina e diesel si incendiano di più perchè sono di più, bensì di percentuale.

Nel dettaglio lo Swedish Civil Contingencies Agency ha fatto sapere che nel corso di tutto l'anno scorso si sono verificati un totale di 106 incendi inerenti mezzi di trasporto elettrici in Svezia, e anche in questo caso bisogna specificare che sul totale, solo 48 erano auto, mentre 38 erano scooter elettrici e 20 erano e-bike, biciclette green. Si tratta quindi di una percentuale pari allo 0.004% sul totale del parco auto elettrico che circolava in Svezia nel 2022.

E per quanto riguarda le termiche invece? Nello stesso periodo preso in considerazione gli incendi di vetture alimentate a benzina o diesel, che ricordiamo saranno vietate in Ue dal 2035, sono stati in totale 3.400 su 4,4 milioni di auto a carburante immatricolate in Svezia, un dato che rappresenta esattamente lo 0,08 per cento del totale.

Di conseguenza stiamo parlando di incendi pari a 20 volte superiori a quelli delle green. Da segnalare anche che l'MSB ha specificato che gli incendi di elettriche negli ultimi tre anni sono rimasti costanti nonostante il numero di auto elettriche sia aumentato praticamente del doppio, e ciò è dovuto al fatto che gli EV stanno diventando sempre più sicuri e i produttori sono sempre più attenti alla tematica degli incendi.