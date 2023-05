Lo studio: 'Gli automobilisti di auto elettriche guidano meglio di quelli con le termiche'

Un interessante studio pubblicato dalla fondazione Vinci Autoroutes ha messo in luce un aspetto curioso: gli automobilisti alla guida delle auto elettriche sono meno indisciplinati rispetto a quelli che conducono solitamente le auto termiche.

Le auto elettriche stanno crescendo molto di più di qualsiasi previsione fatta fino ad ora, e stanno diventando ormai una realtà. Secondo IEA le vendite delle auto elettriche aumenteranno del 35% nel 2023, alla luce del fatto che sembrerebbe essere ormai superato lo scetticismo nei confronti degli EV, registrato fino a poco tempo fa.

E chissà che i dati del sondaggio di Vinci Autoroutes non aiutino ulteriormente ad aumentare la diffusione dei veicoli green. Dallo studio è infatti emerso che gli automobilisti che guidano auto elettriche hanno ottenuto dei risultati migliori rispetto ai colleghi delle termiche nell'adottare uno stile di guida più sicuro e tranquillo.

Ad esempio, il 48% di chi possiede un veicolo elettrico si dichiara più attento a chi circola in strada e in particolare a pedoni e ciclisti. Inoltre, i possessori di EV adottano solamente una guida più parsimoniosa, per evitare ovviamente di scaricare eccessivamente la batteria, e ciò si traduce in minori accelerate e di conseguenza una guida più prudente e meno “grintosa”.

Un altro aspetto che sorprende è che il tempo per ricaricare l'auto da deterrente si sta trasformando in un “plus”. Il 38 per cento degli intervistati ammette infatti che le pause alle colonnine, sicuramente più lunghe rispetto ad un rifornimento di carburante, consentono gli automobilisti di essere più riposati, quindi vigili e rilassati alla guida.

Dati molto interessanti quindi, che come vi diciamo sempre in questi casi, non devono essere presi come esempio assoluto, ma in ogni caso rappresentano una fotografia di come il mondo delle auto, degli automobilisti e della mobilità stia decisamente attraversando una vera e propria rivoluzione come non la si vedeva da diverse decadi.

E' presto per dire che un mondo “governato” dalle auto elettriche sia un mondo migliore ma in ogni caso sembreremmo essere sulla buona strada.