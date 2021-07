Uno studio sul design dell'Alfa Romeo Periscopica ci regala dei render stupefacenti

Mettiamolo subito in chiaro: l’auto che vedete non esiste e mai esisterà, e soprattutto non ha alcun tipo di legame diretto con Alfa Romeo, ma è uno studio di design ad opera di Aditya Narayan, che per celebrare i 111 anni della casa del Biscione ha ripensato l’Alfa Romeo Tipo 33 Periscopica in chiave moderna con dei render stupefacenti.

Proprio come l’auto da cui trae ispirazione, questo concept sfoggia un corpo vettura ribassato come le auto da competizione di una volta, con gli stilemi fondamentali di Alfa Romeo in bella vista sull’avantreno dell’auto: la griglia triangolare si trasforma in una presa d’aria che sfiora l’asfalto, mentre ai lati sfoggia i classici gruppi ottici rotondi e aerodinamici dotati di LED.

I passaruota sono muscolosi ma allo stesso tempo eleganti, e accolgono gigantesche ruote marchiate BBS, con un look che ricorda i leggendari Turbofan. Proprio come la Periscopica originale, anche qui manca il tetto, e pochi centimetri sopra ai poggiatesta dei sedili si nota una presa d’aria che raffredda i bollenti spiriti del motore oltre a svolgere la funzione di roll-bar.

Le linee continuano sinuose fino al posteriore, ancora una volta sportivo ma non eccessivo, con due grandi gruppi ottici circolari che ricordano la 8C Competizione e doppio scarico che fuoriesce dall’estrattore aerodinamico. L’alettone invece è completamente mimetizzato nelle linee dell’auto, un dettaglio che rende il tutto ancora più pulito ed elegante.

Anche l’interno è stato opportunamente studiato e ridisegnato dall’artista indiano, con un abitacolo che sfoggia un volante a tre razze particolarissimo, con la corona che sembra scollegata da tutto il resto. La strumentazione invece si compone di un semplice strumento circolare digitale in cui sono racchiuse tutte le informazioni essenziali durante la guida. Il sistema di infotaiment si compone invece di cinque elementi circolari, ognuno adibito ad una determinata funzione. Curiosa la scelta di dotare l’auto di un cambio manuale alla cui base si notano delle fessure utili per riporre le monete, un dettaglio che si vedeva spesso nelle macchine del passato.

Aditya Narayan attualmente lavora come designer manager alla Ford, e infatti c’è anche il suo zampino nel design della Mustang del 2016 e della Mustang Mach-E. Questo studio sulla Periscopica è un piacere per gli occhi, e chissà cosa ne pensa Frank Stephenson, il famoso designer che è particolarmente legato al marchio Alfa Romeo.